Jumătate din femeile din Afganistan au ajuns să nu mai iasă din case aproape deloc de teama talibanilor

Jumătate dintre femeile afgane nu își părăsesc acum locuințele decât doar o dată sau de două ori pe lună, în condițiile în care restricțiile impuse de talibani le limitează libertatea de mișcare și participarea la viața publică, potrivit datelor publicate miercuri de UN Women și citate de Reuters.

Agenția ONU care promovează egalitatea de gen a subliniat că, în timp ce talibanii se pregătesc să marcheze în această săptămână cinci ani de la revenirea lor la putere, Afganistanul rămâne singura țară din lume în care fetelor le este interzis accesul la învățământul secundar, iar femeilor le este interzis să urmeze cursuri universitare.

„La jumătate de deceniu de la preluarea puterii de către talibani în august 2021 Afganistanul a demontat sistematic drepturile a jumătate din populația sa, devenind un caz unic la nivel mondial, fără precedent în lumea modernă”, a declarat UN Women într-un comunicat.

Islam Khyber, purtător de cuvânt al Ministerului pentru Promovarea Virtuții și Prevenirea Viciului de la Kabul, responsabil de aplicarea multora dintre regulile guvernului taliban privind femeile, a declarat pentru Reuters că informațiile potrivit cărora femeile nu se simt în siguranță să își părăsească locuințele sunt false și că femeile din țară „au acces la toate drepturile lor”.

„Este pentru prima dată în aproximativ 50 de ani când toți cetățenii Afganistanului simt că trăiesc în siguranță și securitate”, a spus el, adăugând că situația drepturilor femeilor din țară se îndreaptă într-o „direcție pozitivă”.

Realitatea arată altceva privind femeile din Afganistan

Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) a declarat la rândul ei marți că talibanii au interzis accesul la învățământul secundar pentru aproximativ 2,4 milioane de fete afgane de când au revenit la putere în Afganistan în 2021.

UN Women a declarat că autoritățile talibane au emis peste 100 de decrete care vizează femeile și fetele de la preluarea puterii, instituționalizând discriminarea și aprofundând ceea ce agenția descrie drept cea mai gravă criză a drepturilor femeilor din lume.

Talibanii susțin că respectă drepturile femeilor în conformitate cu propria lor interpretare a legii islamice și a culturii afgane.

Mai mult de jumătate dintre femeile intervievate de agenția ONU au declarat că își părăsesc locuința de două ori pe lună sau mai rar, în timp ce aproape trei sferturi au spus că se simt în nesiguranță atunci când ies din casă fără un tutore sau însoțitor de sex masculin, cunoscut sub denumirea de „mahram”.

Situație dramatică a femeilor sub talibani

Potrivit agenției UN Women, restricțiile au provocat de asemenea o criză tot mai gravă de sănătate mintală. Șapte din zece femei și-au descris starea de sănătate mintală ca fiind „rea” sau „foarte rea”, invocând izolarea, pierderea oportunităților și accesul limitat la rețele de sprijin.

Agenția a avertizat că decretele recente au slăbit și mai mult protecția juridică a femeilor. Măsurile introduse în acest an au eliminat egalitatea juridică dintre bărbați și femei în fața legii, au consolidat autoritatea bărbaților în cadrul căsătoriei și au făcut mai dificil pentru femei să solicite divorțul.

Femeile rămân, de asemenea, în mare parte excluse din economie. Doar 7% dintre femei sunt angajate, comparativ cu 84% dintre bărbați, potrivit raportului UN Women.

Agenția a declarat că raportul său s-a bazat pe un sondaj realizat din ușă în ușă în rândul a 2.190 de persoane, în perioada februarie-martie 2025, precum și pe sondaje telefonice efectuate în rândul a 2.811 persoane, în perioada aprilie-mai 2026.