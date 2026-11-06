Jumbo, succes în România cu decizia „NU punem în preț majorarea TVA”, consumatorii au reacționat pozitiv
Retailerul grec de jucării și decorațiuni Jumbo, care a deschis recent la Baia Mare hipermarketul cu numărul 21 din România, și-a majorat vânzările pe piața locală în octombrie, în contextul în care consumatorii “au reacționat pozitiv” la strategia companiei de a nu transfera în prețuri majorarea TVA, relevă datele analizate de Profit.ro.
Hipermarketul din Baia Mare a fost inaugurat pe 30 octombrie, pe amplasamentul fostei fabrici Habitex, cumpărată în martie anul acesta.
Investiția a fost anunțată încă din toamna trecută de Profit.ro ca fiind pregătită. Jumbo a preluat recent și fosta fabrică Haier de lângă Ploiești, închisă anul trecut, pe care o va transforma în centru de distribuție pentru piețele din România și Ungaria.
Vânzările Jumbo România au crescut cu aproximativ 5% în octombrie comparativ cu aceeași lună din 2025, după un declin de 3% consemnat în septembrie. Vânzările pe piața românească au scăzut în fiecare lună în 2026, cu excepția lunii august, când au rămas relativ stabile comparativ cu perioada de referință din 2025.