Jupiter își „onorează” numele: fulgerele sale sunt de 100 de ori mai puternice decât cele de pe Pământ

Noi observații efectuate de sonda spațială Juno a NASA au dezvăluit că furtunile de pe cea mai mare planetă din sistemul nostru solar sunt mult mai puternice și mai complexe decât se credea până acum.

Jupiter este cunoscut pentru furtunile sale puternice, dar un nou studiu publicat de Universitatea Berkeley arată că fulgerele de acolo pot fi de 100 de ori mai puternice decât cele de pe Pământ

Juno, care orbitează Jupiter studiind planeta și pe unii din sateliții săi, folosește un instrument care detectează microundele produse de fulgere. Acest lucru permite măsurători mai fiabile decât simplele observații optice.

De ce sunt furtunile atât de puternice?

Principala diferență față de Pământ este compoziția atmosferei. Pe Pământ, aerul este în mare parte format din azot, iar aerul umed se ridică ușor. Pe Jupiter, atmosfera este bogată în hidrogen, iar aerul „umed” este mai greu, așa că are nevoie de mai multă energie pentru a se ridica. Aceasta înseamnă că atunci când furtunile se formează, ele eliberează cantități uriașe de energie, creând vânturi puternice și o activitate electrică intensă.

Pe Pământ, un fulger eliberează aproximativ 1 miliard de jouli, suficienți pentru a alimenta 200 de locuințe timp de o oră. Pe Jupiter, un fulger poate atinge o energie de 500 până la 10.000 de ori mai mare.

Studierea furtunilor de pe alte planete aruncă lumină asupra furtunilor de pe planeta noastră, care încă nu sunt pe deplin înțelese, a declarat autorul principal Michael Wong, de la Laboratorul de Științe Spațiale al UC Berkeley.

„Nu știm atât de multe despre fulgerele de pe Pământ”, a spus el, menționând că, în ultimul deceniu, oamenii de știință au descoperit mai multe tipuri noi de „evenimente luminoase tranzitorii” asociate cu furtunile de pe Pământ.

Pe Jupiter, fulgerul „ne vorbește despre convecție, care este modul în care atmosfera se agită și transportă căldura de jos în sus”, a spus Wong.

„Convecția funcționează puțin diferit pe Pământ și pe Jupiter, deoarece Jupiter are o atmosferă dominată de hidrogen, astfel încât aerul umed este mai greu și mai greu de adus în sus.”

Potrivit lui Wong, aproape fiecare navă spațială care a trecut pe lângă Jupiter a detectat fulgere

Deși fulgerele mai puternice implică tensiuni mai mari între nori, detaliile modului în care acestea sunt generate pe Jupiter față de Pământ rămân un mister, a spus Wong.

„Aici detaliile încep să devină interesante”, a spus el, adăugând că furtunile de pe Jupiter au o înălțime de peste 100 de kilometri, comparativ cu 10 kilometri pe Pământ.