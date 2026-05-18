Jurnalist britanic, înjunghiat de un grup de români la ordinul Iranului, în Londra. Acuzațiile procurorului

Un grup de bărbați români, acționând în numele guvernului iranian, a comis un atac cu cuțitul asupra unui jurnalist care lucra pentru o organizație media de limbă persană din Londra, au afirmat luni procurorii în fața unei instanțe britanice, potrivit Reuters.

Pouria Zaratifoukolaei, cunoscut sub numele de Pouria Zeraati, un jurnalist britanic de origine iraniană care lucrează pentru publicația din exil Iran International, a fost înjunghiat de trei ori în picior, în timp ce era atacat în apropierea locuinței sale din Wimbledon, sud-vestul Londrei, în martie 2024.

La începutul procesului celor doi dintre cei trei bărbați acuzați de comiterea atacului cu cuțitul, procurorul Duncan Atkinson a afirmat că aceștia l-au vizat pe Zeraati, al cărui angajator – un post de televiziune finanțat de Arabia Saudită – critică guvernul iranian și a fost desemnat organizație teroristă de către regimul de la Teheran.

„Violență intenționată și planificată”

„Nu a fost vorba de un jaf, nici de o bătaie care a scăpat de sub control, ci de o violență intenționată, planificată pentru a atinge scopul urmărit, și anume rănirea gravă a țintei”, a spus Atkinson, în cadrul procesului de la Curtea Coroanei din Woolwich, Londra.

Aceștia „au comis un atac planificat, precedat de o recunoaștere, și care a fost ordonat de o terță parte ce acționa în numele statului iranian”, a susținut procurorul.

Iranul a negat orice implicare în incident.

Nandito Badea, în vârstă de 21 de ani, și George Stana, de 25 de ani, neagă amândoi acuzațiile de vătămare corporală cu intenție și vătămare corporală fără intenție.

Al treilea bărbat acuzat de implicare, David Andrei, a fost arestat în România, dar nu este implicat în proces.

Atkinson a spus că Zeraati era o „țintă evidentă și ușor de identificat pentru violența care urma să fie exercitată de către intermediarii” care acționau în numele Iranului.

Procurorul a arătat că în noiembrie 2022 au fost afișate în Teheran postere cu fotografii ale unor jurnaliști, printre care și Zeraati, sub titlul „Căutat: mort sau viu”.

„În ultimii ani, începând cu 2005, Republica Islamică a apelat mai puțin la propriii agenți și din ce în ce mai mult la intermediari, cum ar fi grupările criminale, pentru a pune în aplicare amenințările cu violență în numele său”, a spus Atkinson.

„Acest lucru a inclus atacuri asupra persoanelor din această țară care au devenit ținte ale intimidării (venite din partea conducerii) iraniene și, de fapt, ale terorii”, a mai acuzat procurorul.

Cum s-a desfășurat atacul, potrivit procurorului

Atkinson a adăugat că Zeraati a fost supus unei proces „de amplă supraveghere” și recunoaștere, iar cu un an înainte, Stana fusese arestat în grădina apartamentului său împreună cu un alt bărbat, având asupra lui mănuși de latex, foarfeci și o mască.

În ziua atacului, Badea și Andrei l-au abordat pe Zeraati în timp ce acesta traversa strada, dinspre casa lui spre mașină, a spus procurorul. Andrei l-a imobilizat, în timp ce Badea l-a înjunghiat în partea superioară a coapsei, înainte ca aceștia să fugă într-o mașină condusă de Stana, a adăugat procurorul.

Bărbații, a căror motivație a provenit din plata unor sume de bani, au abandonat mașina și o parte din haine, apoi au luat un taxi până la Aeroportul Heathrow, de unde au zburat la Geneva, a spus Atkinson.

Procesul, despre care se preconizează că va dura mai mult de două săptămâni, continuă.