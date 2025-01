Jurnalista italiană Cecilia Sala descrie ororile prin care a trecut după ce a fost arestată în Iran: „Am fost interogată timp de 10 ore, cu gluga pe cap și cu fața la perete”

Cecilia Sala, jurnalista italiană care a petrecut 21 de arest în Teheran, a detaliat duminică condițiile dure pe care le-a suportat cât timp a fost închisă într-una dintre cele mai cunoscute închisori din Iran, relatează Politico.

„Am fost interogată timp de 10 ore la rând, cu gluga pe cap și cu fața la perete”, a declarat Sala în timpul unui interviu pentru «Che Tempo Che Fa», o emisiune TV italiană populară, după eliberarea sa la începutul acestei luni.

„În timpul unui interogatoriu, am leșinat, așa că mi-au dat o pastilă pentru a mă calma”, a spus ea, adăugând că anchetatorul ar fi folosit tehnici psihologice pentru a o „rupe”.

„În unele momente, ei încearcă să te relaxeze oferindu-ți un premiu, cum ar fi o întâlnire sau o țigară, iar alteori încearcă să te doboare dându-ți vești proaste”, a spus ea.

Sala a fost arestată de autoritățile iraniene pe 19 decembrie și acuzată de „încălcarea legii Republicii Islamice” în timp ce se afla într-o călătorie de reportaj în Teheran. Ea a fost eliberată pe 8 ianuarie, după 21 de zile de detenție.

Arestarea sa a avut loc la câteva zile după arestarea lui Mohammad Abedini, un cetățean iranian care a fost acuzat de furnizarea de componente pentru drone către Iran. Abedini a fost arestat de autoritățile italiene la Milano în urma unei cereri din partea Statelor Unite. El a fost apoi eliberat pe 12 ianuarie, la patru zile după Sala.

Sala a declarat că nu a crezut niciodată că eliberarea sa se va întâmpla atât de repede.

„Aceasta a fost cea mai rapidă operațiune de eliberare a unui prizonier în Iran din anii 1980. Am urmărit Iranul ca jurnalistă și cunoșteam celelalte cazuri, așa că am știut că 21 de zile nu era o opțiune”, a declarat ea.

În timpul șederii sale în închisoarea Evin din Teheran, Sala a fost plasată într-o celulă de izolare minusculă, fără saltea pe care să doarmă și cu o lumină albă strălucitoare mereu aprinsă. „În aceste condiții, este foarte greu să dormi și corpul tău pierde noțiunea timpului”, a spus ea.

„În prima noapte am întrebat dacă pot avea Coranul în limba engleză, pentru că am crezut că este o carte pe care nu mi-o puteau refuza”, a spus ea. „În schimb, au făcut-o, așa că am început să-mi petrec timpul numărându-mi degetele, citind ingredientele de pe punga de pâine și repetând tabla înmulțirii”, a adăugat ea.

„Izolarea nu înseamnă doar să fii singur într-o celulă, ci și să nu ai nicio activitate”, a spus ea. „Întotdeauna ești singur, chiar și atunci când nu ești singur, deoarece chiar și atunci când te interoghează, fața ta este acoperită, ești cu fața la perete. Fețele gardienilor sunt, de asemenea, acoperite”, a adăugat ea.

Sala a spus că, din celula sa, auzea ocazional zgomote din alte celule ale deținuților care încercau să își facă rău.

„Era o fată care alerga, atât cât putea într-o celulă atât de mică, pentru a-și lovi capul cât de tare putea de ușa de securitate”, a spus ea. „Zgomotele care veneau de pe coridor erau adesea sfâșietoare, adesea plângea, adesea vomita, uneori încerca să se rănească”.

Jurnalista a declarat că se temea că, odată cu revenirea lui Donald Trump la putere în SUA, cazul ei ar fi putut deveni și mai delicat.

„Știam că există o numărătoare inversă până la inaugurarea lui Trump și asta m-a speriat foarte mult”, a spus ea. „Dacă Trump ar fi spus public că vrea să ia măsuri de retorsiune împotriva unor iranieni, situația mea ar fi devenit foarte complicată.”