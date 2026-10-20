Justiția din Olanda obligă ING să ofere în continuare servicii bancare grupului rus Gazprom. „N-au găsit altă bancă”

Un tribunal din Amsterdam a interzis băncii olandeze ING să închidă conturile filialei gigantului energetic rus Gazprom, până când acesta îşi va deschide un cont la o altă bancă în Europa, în pofida riscurilor de sancţiuni şi prejudiciu de imagine invocate de bancă din cauza legăturilor dintre Gazprom şi statul rus.

Decizia tribunalului vine la finalul unui proces intentat de Gazprom International Projects, o companie înregistrată în Olanda care face parte din grupul rus Gazprom International şi al cărei cont la ING este singurul mijloc de plată al grupului rus în Europa, relatează marți agențiile de știri EFE și Agerpres.

ING a informat Gazprom în luna decembrie 2023 despre intenţia sa de a înceta să îi mai ofere servicii bancare, având în vedere sancţiunile impuse de Uniunea Europeană (UE) Rusiei în urma invaziei Ucrainei din 2022. De atunci, banca olandeză a acordat mai multe prelungiri pentru ca Gazprom să îşi deschidă cont la o altă instituţie financiară, ultima până la 1 octombrie 2026.

Cu toate acestea, Gazprom a susţinut că 15 bănci, atât din interiorul, cât şi din afara UE, au refuzat să-i deschidă un cont şi a avertizat că închiderea conturilor la ING îl va împiedica să îşi îndeplinească obligaţiile de plată, inclusiv obligaţiile fiscale faţă de autorităţile olandeze şi britanice, precum şi salariile şi plăţile pentru serviciile contractate.

La rândul său, ING a susţinut că, deşi filiala Gazprom International Projects nu este vizată de sancţiunile europene, legăturile sale cu o companie controlată de statul rus şi activităţile sale în sectorul energetic reprezintă riscuri care necesită o monitorizare constantă şi costisitoare.

De asemenea, banca olandeză a susţinut că menţinerea unor relaţii de afaceri cu companii legate de Rusia i-ar putea afecta reputaţia şi ar putea crea percepţia că aceasta contribuie indirect la războiul Rusiei din Ucraina.

Judecătorul a considerat că Gazprom a „depus suficiente eforturi pentru a găsi o altă bancă”

Tribunalul din Amsterdam a recunoscut că interesele ambelor părţi sunt importante şi a considerat legitimă dorinţa ING de a evita relaţiile cu entităţi legate de Rusia, dar a subliniat că filiala Gazprom nu este sancţionată şi că nu au fost demonstrate existenţa unor riscuri de spălare a banilor.

„ING a prezentat un rezumat al tranzacţiilor din contul Gazprom, dar nu a susţinut că acesta ar conţine tranzacţii dubioase sau suspecte”, se arată în hotărârea instanţei.

De asemenea, judecătorul a considerat că Gazprom a depus suficiente eforturi pentru a găsi o altă bancă şi că şansele sale de succes sunt reduse din cauza legăturilor sale cu Rusia şi a situaţiei geopolitice.

În consecinţă, instanţa a interzis ING să pună capăt relaţiei cu Gazprom până când compania rusă nu va găsi o alternativă, deşi a avertizat că Gazprom trebuie să continue să caute o altă bancă la care să-şi deschidă cont.