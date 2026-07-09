Justiția franceză interzice Shein să vândă în UE produse care imită crocodilul Lacoste

Justiția franceză a interzis gigantului asiatic Shein să vândă în Uniunea Europeană articole vestimentare care reproduc logo-uri cu crocodili ce evocă marca Lacoste, relatează AFP.

Decizia a fost anunțată joi de Tribunalul Judiciar din Paris.

„Judecătorul (…) a dispus măsuri provizorii pe întreg teritoriul Uniunii Europene pentru a preveni încălcarea drepturilor asupra mărcilor renumite ale companiei Lacoste, ca urmare a comercializării de îmbrăcăminte, bijuterii și accesorii de modă pe platforma Shein”, se arată în comunicatul care prezintă decizia instanței.

Instanța a considerat că „comercializarea produselor în litigiu genera un risc evident de confuzie pentru consumatori” și a reținut existența unei „probabile contrafaceri prin imitație”.