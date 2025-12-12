Justiția românească, a lor, a fetelor și băieților deștepți

După ce trece șocul va rămâne o mare întrebare: cutremurul dezvăluirilor din justiție va provoca și un tsunami care să măture sistemul?

Răspunsul e simplu de anticipat. Deja afacerile continuă ca de obicei. Judecători sunt scoși din complete ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Fraude de milioane de euro sunt prescrise.

Doamnele din fruntea marilor temple ale dreptății ridică vocile până la cer. Indignarea lor vrea să acopere valurile acestei mări care freamătă. Și care, inevitabil, se va calma sub pătura groasă a politicului.

Emoționantă inițiativa lui Nicușor Dan cu chemarea direct la Cotroceni a magistraților nemulțumiți. Nu am ieșit din epoca voievozilor, care reglau direct „trebile” țării. Și ce declarație groasă despre eșecul statului!

