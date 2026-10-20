„Justițiarul de Berceni”, reținut de poliție după ce a intervenit în cazul unei fete de 16 ani care a spus că a fost violată

„Justițiarul de Berceni”, cunoscut pentru acțiunile sale contra unor presupuși pedofili, și un tânăr de 25 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore de polițiștii Secției 4 Ploiești într-un dosar de lipsire de libertate și lovire sau alte violențe, potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres.

„Din cercetările efectuate a reieșit că, la data de 31 august 2026, în jurul orei 00:00, cei doi bărbați ar fi pus la cale un plan pentru a surprinde un tânăr, de 25 ani, în contextul unei întâlniri organizate sub pretextul interacțiunii acestuia cu o minoră, de 16 ani, pe raza municipiului Ploiești”, a transmis Inspectoratul Județean de Poliție (IJP) Prahova.

Potrivit polițiștilor cei doi au blocat cu mașinile căile de ieșire ale bărbatului pe care îl căutau, l-au scos cu forța din autoturismul acestuia, i-au restricționat „libertatea de mișcare” și l-au lovit în mod repetat cu pumnii și picioarele.

Fata de 16 ani l-a contactat pe „Justițiarul de Berceni”

Potrivit surselor judiciare, vara aceasta, o fată de 16 ani l-a contactat pe ‘Justițiarul din Berceni’ pe Facebook, reclamând faptul că ar fi fost violată de un bărbat de 25 de ani pe care l-a cunoscut prin intermediul unei rețele de socializare.

După aceea, ‘Justițiarul’ și celălalt bărbat reținut ar fi pus la cale planul menționat, ademenindu-l pe tânărul de 25 de ani să se întâlnească dându-se drept fata de 16 ani, au explicat sursele citate.

În dosarul de lovire și alte violențe, au fost efectuate percheziții domiciliare, fiind ridicate mai multe mijloace de probă relevante pentru cauză, precum dispozitive de medii de stocare, un dispozitiv electroșoc, precum și alte mijloace de probă.

De asemenea, a fost descoperită o armă tip airsoft cu muniția aferentă, care au fost ridicate în vederea stabilirii legalității deținerii.

Cei doi au fost duși de poliție la audieri cu mandat. Apoi, în baza probatoriului administrat până în acest moment, față de cei doi bărbați a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, aceștia urmând să fie prezentați unității de parchet competente, în vederea dispunerii măsurilor legale.

Poliția a deschis dosar penal de viol contra unui minor

În ceea ce privește cazul de viol asupra unui minor, polițiștii au deschis un dosar penal la data de 31 august.

‘Polițiștii din cadrul Secției de Poliție nr. 4 Ploiești au fost sesizați, la data de 31 august a.c., de către un bărbat, cu privire la faptul că acesta a imobilizat un alt bărbat, care ar fi violat o minoră.

În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit faptul că, persoana bănuită de comiterea faptei, un tânăr de 25 de ani, ar fi cunoscut o minoră de 16 ani, prin intermediul unei rețele de socializare, unde, la data de 23 august a.c., au convenit să se întâlnească pe raza localității Blejoi, la locul de muncă al persoanei bănuite.

Ulterior, bărbatul ar fi întreținut raporturi sexuale cu minora împotriva voinței sale. (…)

La fața locului au fost prezenți și reprezentanți ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, care au evaluat situația minorei, fiind audiată în prezența acestora, a mamei sale și a avocatului din oficiu.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor’, a transmis atunci IJP Prahova.