Kaja Kallas, răspuns acid la discursul lui Rubio de sâmbătă și o ironie la adresa Statelor Unite: „Interesant” – VIDEO
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a avut un răspuns sarcastic la discursul de sâmbătă al secretarului de stat american Marco Rubio, ea spunând că, „contrar a ceea ce ar putea spune unii, Europa decadentă nu se confruntă cu dispariția civilizației”, potrivit The Guardian.
Multe țări „doresc în continuare să se alăture clubului nostru – și nu doar țările europene”, a declarat Kallas în ultima zi a Conferinței de Securitate de la Munchen.
„Când am fost în Canada anul trecut, mi s-a spus că peste 40% dintre canadieni sunt interesați să adere la Uniunea Europeană, așa că lista de așteptare este destul de lungă”, a afirmat ea.
EU's Kaja Kallas:— Clash Report (@clashreport) February 15, 2026
Contrary to what some may say, “woke decadent” Europe is not facing civilizational erasure. In fact, people still want to join our club—and not just fellow Europeans.
When I was in Canada last year, I was told that over 40% of Canadians have an interest in… pic.twitter.com/HVgZKe6AD5
Kallas a avut și un răspuns ironic la criticile venite de peste ocean care acuză Uniunea Europeană de cenzură.
„Provenind dintr-o țară care ocupă locul 2 (Estonia) în Indicele libertății presei, este interesant să aud critici privind libertatea presei din partea unei țări (Statele Unite) care se află pe locul 58 în acest clasament”, a spus ea.
Kaja Kallas, VP of the European Commission, saying what should have long been said:— Daractenus (@Daractenus) February 15, 2026
"Coming from a country that is number 2 in the Press Freedom Index, hearing criticism regarding press freedom from a country (United States) that is 58th on this list is interesting." pic.twitter.com/33O7FdMlNF
„Astăzi, Rusia este distrusă”
De asemenea, Kallas a declarat că Rusia continuă să reprezinte o provocare semnificativă.
„A început în Ucraina, dar știm că scopul final al Rusiei nu este Donbas”, a afirmat ea, făcând referire încercările continue de sabotare sau subminare a țărilor UE.
„Dar să fim realiști în privința Rusiei: Rusia nu este o superputere. După mai bine de un deceniu de conflict, inclusiv 4 ani de război pe scară largă în Ucraina. Rusia abia a avansat dincolo de liniile din 2014, iar costul – 1,2 milioane de victime”, a continuat șefa diplomației UE.
„Astăzi, Rusia este distrusă, economia sa este în ruine. A fost deconectată de piețele energetice europene, iar proprii cetățeni fug. De fapt, cea mai mare amenințare pe care o reprezintă Rusia în acest moment este că obține mai mult la masa negocierilor decât a obținut pe câmpul de luptă”, a adăugat Kallas.
Kaja Kallas:— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 15, 2026
The greatest threat Russia presents right now is that it gains more at the negotiation table than it has achieved on the battlefield.
Russia is no superpower. After more than a decade of conflict, including four years of full-scale war in Ukraine, Russia has… pic.twitter.com/587S2r6ieQ
Țările UE nu sunt pregătite să ofere Ucrainei o dată de aderare
De asemenea, ea a declarat, citată de Reuters, că este de părere că guvernele UE nu sunt pregătite să ofere Ucrainei o dată pentru aderare, în ciuda solicitării lui Volodimir Zelenski.
Asta după ce președintele ucrainean a repetat sâmbătă că are nevoie de o dată ca parte a garanțiilor de securitate pentru un pachet final de pace cu Rusia.
„Am impresia că statele membre nu sunt pregătite să ofere o dată concretă.Mai sunt multe de făcut”, a declarat Kallas în cadrul unei mese rotunde la Conferința de securitate de la München.
Aderarea Ucrainei la UE în 2027 a fost inclusă într-un plan de pace în 20 de puncte discutat între Statele Unite, Ucraina și Uniunea Europeană, ca măsură pentru a asigura prosperitatea economică a Ucrainei după încheierea războiului.
Însă multe guverne din UE consideră că această dată, sau orice altă dată fixă, este complet nerealistă, deoarece aderarea la UE este o procedură bazată pe merite, în care se avansează numai atunci când se înregistrează progrese în adaptarea legislației unei țări la standardele UE.