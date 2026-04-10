Kamala Harris ia în calcul o nouă candidatură la președinția SUA. Care sunt potențialii rivali democrați la nominalizare

Fostul vicepreședinte al SUA Kamala Harris, care a fost candidatul democrat la alegerile prezindențiale din 2024, a declarat că ia în calcul o nouă candidatură la alegerile din 2028, informează Reuters.

Harris, care a participat la o întrunire a National Action Network, o organizație pentru dreptur civile fondată de către reverendul Al Sharpton, a fost întrebată direct de către Sharpton dacă va candida din nou.

„S-ar putea, s-ar putea. Mă gândesc la asta”, a spus Harris, afirmație care a provocat ovații în rândul publicului.

Kamala Harris a adăugat că ar lua în calcul o candidatură în contextul în care, în 2028, ar putea face o treabă bună „pentru poporul american”.

Ea a fost vicepreședintele lui Joe Biden, dar a pierdut alegerile din 2024 în fața lui Donald Trump, care a câștigat atât votul popular, cât și pe cel din colegiul electoral. Anterior, Harris a fost senator și procuror general în California. Ea a candidat, fără succes, și pentru nominalizarea din partea Partidului Democrat la prezidențialele din 2020.

O eventuală candidatură în 2028 ar veni în contextul în care votanții democraților au indicat în sondajele de opinie că vor alți lideri ai partidului, după eșecul în fața lui Donald Trump.

Convenția organizației National Action Network a atras mai mulți potențiali candidați din partea Partidului Democrat, printre care guvernatorul de Pennsylvania Josh Shapiro, fostul secretar al Transporturilor Pete Buttigieg și guvernatorul de Illinois JB Pritzker.