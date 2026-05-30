Kanye West, interzis și în Italia. Autoritățile au anulat și concertul unui alt rapper american celebru

Autoritățile italiene au anunțat sâmbătă că au interzis două concerte ale rapperilor americani Kanye West și Travis Scott, care urmau să aibă loc în iulie, la Reggio Emilia, în nordul țării, a transmis Reuters.

Prefectul local, Salvatore Angieri, a dispus anularea celor două evenimente, invocând îngrijorări legate de securitate și ordine publică, inclusiv posibilitatea unor proteste.

Kanye West, cunoscut și sub numele de scenă „Ye”, s-a confruntat cu un val de anulări în Europa în această vară, ca urmare a anilor de declarații antisemite și pro-naziste, asupra cărora a revenit în cele din urmă.

În schimb, Travis Scott a fost vizat de critici legate de siguranța de la concertele sale, după busculada care s-a produs în 2021 la festivalul Astroworld din Houston, Texas, soldată cu 10 morți și sute de răniți.

Scott urma să cânte la Pulse of Gaia Festival, în 17 iulie, la RCF Arena, cu o capacitate de 103.000 de locuri. Concertul lui Ye era programat pentru ziua următoare.

Explicațiile oferite de autoritățile italiene

Angieri a spus că decizia a fost luată în urma apelurilor făcute de CODACONS, o organizație care reprezintă interesele consumatorilor, și de comunitățile evreiești din Modena și Reggio Emilia, care au exprimat îngrijorări deosebite cu privire la Ye.

Autoritățile au invocat perioada scurtă dintre cele două concerte și afluxul mare de spectatori care urmau să vină pe arenă în 24 de ore pentru cele două evenimente ca factori care au stat la baza interdicției. În plus, au amintit că și alte concerte europene ale lui Ye au fost anulate și au invocat, de asemenea, „riscul concret” de proteste.

În aprilie, autoritățile britanice i-au interzis lui Ye să intre în Regatul Unit, unde urma să susțină un concert la Londra în luna iulie. Tot în aprilie, rapperul și-a amânat un concert din Marsilia, după ce s-a aflat că guvernul francez încearcă să împiedice evenimentul. Concertele lui din Polonia și Elveția au fost, de asemenea, anulate.

Ye a continuat să cânte în țările care l-au primit, iar sâmbătă seară urcă pe scenă la Istanbul. Pentru luna viitoare are programat un concert în Țările de Jos, după ce ministrul migrației a declarat că nu există motive legale pentru a-i refuza intrarea în țară.