Kaufland a introdus în Polonia sticla de 3,001 litri pentru a ocoli noul sistem SGR

Lanțul german de supermarketuri Kaufland a găsit o „portiță” în sistemul de garanție returnare introdus de miercuri în Polonia, vânzând sticle de apă cu doar 1 mililitru peste limita de trei litri a ambalajelor, semnalizează televiziunea publică poloneză TVP.

De miercuri, 1 octombrie, Polonia impune marilor comercianți cu amănuntul să colecteze o garanție pentru recipientele de unică folosință pentru băuturi, un sistem similar cu cel introdus în România acum aproape doi ani.

Clienții trebuie să plătească acum 0,5 de zloți (aproximativ 0,12 euro) pentru sticlele de plastic de până la trei litri și pentru dozele metalice de până la un litru, și 1 zlot pentru reutilizabile de sticlă de până la 1,5 litri.

Garanția este rambursată la returnarea recipientului.

Pentru a ocoli legea, notează TVP, lanțul german de magazine Kaufland vinde acum apa Ustronianka, o marcă poloneză de top, în sticle de 3,001 litri, cu puțin peste limita sistemului de garanție.

Sticlele sunt marcate clar: „Această sticlă nu este supusă sistemului de depozit”, astfel încât clienții nu plătesc o garanție la casa de marcat.

Vice-ministrul fondurilor și politicii regionale din Polonia, Jan Szyszko, a criticat mișcarea companiei germane într-o postare pe X: „Ocolirea sistemului nu este o mișcare genială, ci doar o viclenie anti-poloneză”.

Wpływy z systemu kaucyjnego trafią do zwykłych ludzi oraz do polskich firm robiących zielone technologie. Nazwijmy rzeczy po imieniu: omijanie systemu to żadne eureka, tylko czyste antypolskie cwaniactwo.



Wstyd też dla niemieckiego korpo @kauflandpolska, które w Polsce promuje… pic.twitter.com/BSDMgqYYAZ — Jan Szyszko (@szyszkoj) October 1, 2025

În Polonia, garanția este de 0,50 zloți la PET și doze și 1 zlot la sticle. Au fost controverse mari legate de reguli, de costurile totale estimate și de faptul că nu va exista un singur operator, ci vor fi mai mulți, ceea ce poate însemna că pot apărea probleme la coordonare. Cadrul legal pentru sistemul de tip SGR polonez a fost creat în 2023.

Sistemul include și amabalaje reutilizabile (PET-uri de până la 3 litri, doze metalice de până la un litru și sticle reutilizabile până la 1,5 litri).

