Kelemen, despre un eventual insucces al lui Antonescu: „Viitorul președinte va face un alt guvern, o altă majoritate/ Așa au făcut Băsescu și Iohannis”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, că cei din coaliţie au nevoie de toate voturile posibile, el precizând că vor putea păstra rezultatele alegerilor de anul trecut dacă câştigă alegerile prezidenţiale iar dacă nu, viitorul preşedinte va face un alt guvern, o altă majoritate şi va schimba jocul de la bun început, informează News.ro.

Liderul UDMR a declarat, la un miting electoral din Târgu Mureș, că este nevoie de mobilizarea electoratului partidelor din coaliție pentru alegerile prezidențiale astfel încât Crin Antonescu să câștige, în caz contrar existând riscul de instabilitate guvernamentală.

„Vom putea păstra rezultatele alegerilor de anul trecut, vom putea lucra pentru comunităţile noastre dacă câştigăm alegerile prezidenţiale. Dacă nu, viitorul preşedinte va face un alt guvern, va face o altă majoritate şi va schimba jocul de la bun început. Aşa a făcut Băsescu, aşa a făcut Iohannis. Şi are instrumentele necesare un preşedinte să facă aşa ceva”, a arătat Kelemen Hunor în discurs.

Kelemen Hunor a evocat istoricul politic comun pe care îl are cu Crin Antonescu și Emil Boc, prezenți alături de el pe scenă, liderul UDMR arătând că, în pofida unor dispute, acestea nu au depășit un anumit prag.

„Era prin 97. Şi Emil Boc era mai tânăr. Şi am trecut prin multe împreună. Am fost şi în coaliţie, am fost şi unii la putere, alţii în opoziţie. Am avut polemici pe subiecte importante, dar niciodată n-am trecut linia roşie. Şi asta este important în politică. Fiindcă, da, e nevoie de dezbatere, e nevoie de polemici, e nevoie chiar de polemici puternici, dar nu poţi să treci linia roşie. Şi noi n-am trecut niciodată, am păstrat dialogul şi am lăsat loc de bună ziua”, a arătat liderul UDMR.

Liderul Uniunii a apreciat că România are nevoie de un președinte curajos, condiție pe care Antonescu o îndeplinește.

„Crin Antonescu are curaj în politică, a avut curaj şi când avea putere şi a avut curaj şi când a trebuit şi el a decis, nu altcineva, să facă un pas în spate. Crin Antonescu este un om liber. Un preşedinte al Republicii trebuie să fie un om liber. Trebuie să fie un om care spune ce gândeşte şi face ce trebuie. Ştie ce are de făcut pentru cetăţeni, pentru comunităţi şi pentru ţară. Crin Antonescu este deci un om cu experienţă, este un om liber, este un om curajos şi are viziune”, a mai spus Kelemen Hunor.