Kelemen, despre votul PSD de la moțiunea împotriva ministrului Mediului: „Nu-i un capăt de țară”/ „Dacă stai în coaliție nu votezi moțiuni”

Președintele UDMR Kelemen Hunor a spus, la Digi24, că votul senatorilor PSD în favoarea moțiunii simple a AUR care o viza pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului, este o încălcare a protocolului coaliției de guvernământ. Deși votul în sine „nu este un capăt de țară”, liderul Uniunii crede că situația este gravă întrucât coaliția dă impresia de nefuncționalitate.

„E grav în orice situație când într-o coaliție se întâmplă lucruri care nu ar trebuie să se întâmple. Nu e un capăt de țară votul unei moțiuni simple, dar e situație gravă când coaliția dă impresia că este nefuncțională. În protocolul de coaliție scrie că niciun membru nu scrie, nu votează, nu semnează vreo moțiune simplă sau de cenzură. Vom discuta în următoarea ședință a coaliției, miercuri”, a declarat Kelemen Hunor.

„Dacă stai în coaliție nu votezi moțiuni”

El a amintit că nu există vreo obligație legală de demitere a Dianei Buzoianu, însă se pune problema responsabilității pentru situația furnizării apei potabile Prahova și Dâmbovița.

„Există responsabilitate politică pentru orice conducător de instituție, nu poți să fugi de ea dacă vrei să fii ministru (…) Nu putem nega că responsabilitatea trebuie asumată și în aceast situație. De cineva, nu spun de doamna ministru. Am înțeles că șeful de la Apele Române a demisionat, dar nu am tot filmul”, a comentat liderul UDMR.

După ce a spus că „dacă stai în coaliție nu votezi moțiuni”, Kelemen a adăugat că actuala coaliție nu funcționează cum ar fi nevoie.

„Nu funcționăm așa cum ar trebui. Guvernul face ce are de făcut, dar unele decizii politice trebuie luate în coaliție. Pe administrația centrală și locală nu am reușit să luăm o decizie și aici vorbim de reduceri de cheltuieli, nu de salarii”, a spus Kelemen Hunor.

Acesta amintește că PNL și PSD trebuie să se pună repede de acord pe acest subiect astfel încât măsura reducerii cheltuielilor din administrație să poată fi legiferată prin asumarea răspunderii într-o sesiune extraordinară a Parlamentului în luna ianuarie, înainte ca bugetul pe 2026 să fie adoptat.

„Se poate lua decizia, este posibilă, dar trebuie asumată într-o sesiune extraordinară în ianuarie. Fizic, nu văd cum ar putea fi luată mai repede (…) Nu e nimic epocal, extraordinar. Nu e știința rachetelor balistice, este o chestiune relativ simplă, dar are impact politic”, a conchis Kelemen Hunor.

Moțiune adoptată cu voturile PSD

Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrei USR a Mediului, Diana Buzoianu, a trecut cu 73 de voturi „pentru” și 43 „împotrivă”. PSD a votat alături de opoziție pentru adoptarea moțiunii. Trecerea unei moțiuni simple nu duce automat la demiterea unui ministru, fiind un instrument parlamentar prin care se exprimă poziția într-o anumită problemă de politică internă sau externă.

După anunțarea rezultatului, Diana Buzoianu a precizat că nu va demisiona din fruntea Ministerului Mediului.

„Am asistat la o moțiune bambilici. Rezultatul nu e unul surprinzător: am mers în Parlament, cred că trebuie să fie date toate informațiile necesare. Am spus foarte clar de la început, nu voi ceda, nu îmi voi da demisia, nu voi putea fi șantajată cu funcția”, a replicat Buzoianu.