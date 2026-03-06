Kelemen Hunor condamnă declarația lui Volodimir Zelenski despre Viktor Orban: „O limită care nu poate fi depășită”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri că amenințarea voalată a președintelui ucrainean la adresa premierului ungar „transmite un mesaj întregii națiuni maghiare” și este „inacceptabilă”.

Kelemen Hunor a spus că o astfel de declarație „trebuie condamnată”.

„Există o limită care nu poate fi depășită nici măcar în cazul unei diferențe de opinie politică. Amenințarea prim-ministrului unei țări cu moartea este o asemenea limită. Acest lucru este inacceptabil și trebuie condamnat în mod clar”, a declarat liderul UDMR, vineri, într-o postare pe Facebook în limba maghiară.

El susține că „amenințarea președintelui Zelenski nu îi este adresată doar lui Viktor Orban”, ci „transmite un mesaj întregii națiuni maghiare”, întrucât este vorba despre premierul Ungariei.

„Într-o situație deja tensionată, retorica amenințătoare nu ajută, ci, dimpotrivă, sporește și mai mult tensiunea. Tocmai de aceea este important să se spună clar: asemenea declarații nu își au locul într-o dezbatere politică”, a conchis Kelemen Hunor.

Viktor Orban, amenințat voalat de Volodimir Zelenski

Joi, președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a criticat pe premierul ungar Viktor Orban pentru blocarea unui pachet de ajutor în valoare de 90 de miliarde de din partea Uniunii Europene, amenințându-l voalat.

„Sperăm că o anumită persoană din UE nu va continua să blocheze cele 90 de miliarde, sau prima tranşă din 90 de miliarde, și că soldații ucraineni vor avea arme”, a declarat Zelenski în fața reporterilor, la Kiev, potrivit Reuters.

„În caz contrar, vom da adresa acestei persoane forțelor noastre armate, băieților noștri. Să-l sune și să vorbească cu el, pe limba lor”, a adăugat liderul ucrainean.