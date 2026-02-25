Kelemen Hunor contrazice senatorii UDMR: „Jocurile de noroc produc efecte extrem de negative în societate”

HotNews l-a întrebat astăzi, la Parlament, pe președintele UDMR Kelemen Hunor ce părere are despre cele două legi care cresc protecția a tinerilor în fața jocurilor de noroc, după ce UDMR a votat împotriva legilor la Senat.

Două legi, care conform inițiatorilor cresc protecția tinerilor în fața dependenței de jocuri de noroc, au fost votate pe 16 februarie, în Senat.

Votul a fost:

97 voturi pentru, 8 împotriva și 2 abțineri pentru primul proiect

91 voturi pentru, 9 împotriva și 10 abțineri pentru al doilea proiect.

Voturile contra au venit de la UDMR. Cei câțiva senatori care au votat „contra” legilor în Senat au explicat, intervievați de HotNews, că nu li se pare normal ca tinerii să poată vota sau să meargă pe front, dar, în același timp, să nu avem încredere în discernământul lor în materie de jocuri de noroc.

Opozanții, de la UDMR, au numit legea, prin vocea senatorului Turos Lorand, drept una „făcută pe genunchi”.

Kelemen Hunor: „Persoanele publice nu trebuie să facă reclame pentru jocurile de noroc”

HotNews l-a întrebat pe Kelemen Hunor, pe 25 februarie, la Parlament: „Sunt două proiecte de legi privind jocurile de noroc. UDMR este singurul partid care a votat împotrivă la Senat, proiectul va ajunge la Camera Deputaților…”, moment în care liderul UDMR a cerut detalii despre ce conțin legile: „Interzic, de exemplu, persoanelor publice să facă reclame la jocuri de noroc”, a explicat reporterul HotNews.

„Da, sunt de acord. Persoanele publice nu trebuie să facă reclame pentru jocurile de noroc. Jocurile de noroc, mai ales în rândul minorilor, dar nu numai, produc efecte extrem de negative la nivel de societate”, a răspuns Kelemen Hunor.

„Vom vota și la Camera Deputaților la fel”, a spus la un moment dat președintele UDMR, probabil confundând votul împotrivă dat de UDMR pe aceste proiecte cu un vot împotriva reclamelor. HotNews a încercat să lămurească acest ultim aspect cu Kelemen Hunor, însă acesta s-a îndreptat spre lift și nu a mai auzit întrebările adresate de jurnaliști.

Superbet susține că va crește piața neagră

Una dintre legile votate de Senat interzice accesul tinerilor sub 21 de ani în sălile cu jocuri de noroc, iar cealaltă îi oprește pe influenceri să facă publicitate pentru industria pariurilor și interzice reclamele online la jocurile de noroc în intervalul orar 6:00-24:00.

Superbet, liderul pieței de gambling, a susținut într-o declarație pentru GOLAZO, siteul de sport al HotNews, că aceste noi restricții vor împinge jucătorii către piața neagră.

Situația jocurilor de noroc ilegale este, într-adevăr, gravă. Nu doar în România. Conform unei investigații a GOLAZO, „caracatița pariurilor ilegale” este forma cea mai nocivă, neimpozitată și care nu returnează nimic la bugetul de stat.

Unele țări au interzis, apoi au revenit

O documentare despre care este legislația în alte țări din Europa a fost realizată recent de către siteul de investigații Snoop. Argumentele sunt pro și contra interdicții.

În Spania, de pildă, cercetările arată că restricțiile publicitare nu au eliminat comportamentul de joc, dar au redus semnificativ intrarea de noi jucători. În Moldova, după ce au interzis complet reclamele la pariuri, în 2022, Parlamentul a adoptat, doi ani mai târziu, un proiect de lege care relaxează parțial interdicția.