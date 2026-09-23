Kelemen Hunor, despre programul de guvernare prezentat de Siegfried Mureșan. „Nu sunt lucruri extravagante”

Discuțiile pe noul program de guvernare vor continua, rezultatul final al negocierilor urmând să fie prezentat în perioada următoare, a declarat liderul UDMR, Kelemen Hunor, miercuri, la finalul unei întâlniri cu premierul desemnat, Siegfried Mureșan, la care au participat grupurile parlamentare reunite ale Uniunii.



„În Consiliul Permanent am luat decizia că vom continua negocierile pe programul de guvernare, pe structura și lista Cabinetului și, după ce se vor finaliza toate discuțiile, vom prezenta rezultatul negocierilor și vom mai cere un vot, așa cum este în statutul nostru. Deci vom continua discuțiile. Era una dintre variante să nu continuăm discuțiile, să spunem că nu avem majoritate și nu vrem să mergem așa cum am zis și luni. Dar consecințele și pe termen lung și pe termen imediat ar fi fost mult mai grave pentru noi și pentru toată scena politică decât să mergem și să continuăm aceste discuții”, a declarat președintele UDMR, la Parlament, conform Agerpres și News.ro.



El a precizat că Siegfried Mureșan le-a prezentat parlamentarilor UDMR ideile principale din programul de guvernare.



„Noi am spus că trebuie un program de guvernare pentru doi ani de zile. Acest lucru ce înseamnă, până la urmă? Că nu poți să faci un program de guvernare hiper-ambițios, fiindcă nu ai timp la dispoziție, nu este cum ar fi la începutul unui ciclu electoral, după alegerile parlamentare. Deci cea mai mare concentrare e pe deficitul bugetar, pe fiscalitate și pe stimularea economiei, fiindcă fără creștere economică, pe termen scurt, pe termen mediu, e aproape imposibil să reduci deficitul și să și asiguri pentru cetățenii acel confort de care au nevoie. Deci nu sunt lucruri extravagante”, a detaliat liderul UDMR.

Liderul UDMR așteptă discuția Bolojan-Grindeanu



Parlamentarii UDMR au transmis, în cadrul discuțiilor, să existe și prevederea privind legea salarizării, adoptarea bugetului pentru 2027, indexarea pensiilor în 2027.

Kelemen a mai spus că programul de guvernare care se conturează este „ceva de susținut” și a subliniat că nu a discutat momentan cu Mureșan despre structura Executivului sau despre lista de miniștri, așteptându-se ca aceste discuții să înceapă în această după-amiază.



El a fost întrebat dacă se aşteaptă la un rezultat pozitiv în urma discuţiilor dintre preşedintele PSD, Sorin Grindeanu şi preşedintele PNL, Ilie Bolojan.



„Principiul meu este foarte simplu și un principiu, zic eu, sănătos: trebuie să lași toate ușile deschise pentru dialog și pentru mâine și pentru poimâine cu acele forțe cu care se poate discuta corect, predictibil și în favoarea fiecărui cetățean, fiecărei comunități. Și eu consider că PSD-ul face parte din această categorie, cu tot ce s-a întâmplat din aprilie sau din mai între PNL și PSD. Trebuie lăsată ușa deschisă că, dacă nu trece acest Guvern, urmează un alt pas. Și atunci, iarăși, e nevoie de dialog. (…) Și vom vedea care va fi finalitatea discuțiilor între Bolojan și Grindeanu”, a explicat el.

Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu au discutat miercuri dimineață despre deciziile PSD în privința unui Guvern condus de Siegfried Mureșan și un calendar pentru învestire, au declarat surse din cele două partide.

La discuție nu a participat și Siegfried Mureșan. Premierul desemnat a avut ulterior o convorbire cu Sorin Grindeanu.

„Rotativa este una dintre variante”



Kelemen Hunor a reafirmat că „rotativa este una dintre variante”. „Conținutul rotativei și ordinea se pot discuta cum ar arăta. Dar, ca și principiu, noi, undeva prin mai – iunie, am căzut de acord cu toții, nu este o idee nouă. Nu am reușit să ne înțelegem cine începe. Asta era problema în iunie”.



Liderul UDMR a menționat că “ar trebui să se întâmple ceva absolut extraordinar” ca să nu meargă până la capăt. „Ce se poate întâmpla? În programul de guvernare să apară ceva cu care nu suntem de acord deloc și nu se poate găsi o cale de compromis. Sau pe structura Cabinetului să nu ne înțelegem. Nu mă aștept la o astfel de schimbare. (…) Vorbim despre un guvern politic”, a spus acesta.



Kelemen Hunor a precizat că în noul program de guvernare nu se regăsește reducerea numărului de parlamentari, dar nici creșterea taxelor.

Ce spune Mureșan despre programul de guvernare

După întâlnirea cu liderul UDMR, Mureșan a scris, într-un mesaj pe Facebook, că lucrează la finalizarea programului de guvernare

„Vom reduce risipa, vom face statul mai eficient, vom construi o economie sănătoasă, care să ne permită să investim în dezvoltarea României şi în creşterea nivelului de trai”, a mai transmis premierul desemnat.

El a reiterat ideea că, până la finalul săptămânii, va fi prezentat programul de guvernare şi echipa cu care vrea să meargă în Parlament.

Mureșan: „Știu că domnul Grindeanu este nerăbdător”



Premierul desemnat s-a întâlnit marți cu grupurile parlamentare ale PNL și USR iar miercuri dimineață cu parlamentarii UDMR.



Marți seară, el a declarat că așteaptă discuțiile cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, pe tema programului de guvernare.



„Știu că domnul Grindeanu este nerăbdător. Și eu aștept să avem un dialog cu domnia sa, să discutăm pe programul de guvernare în cursul acestor zile, poate chiar mâine (miercuri – n.r.)”, a afirmat premierul desemnat, într-o declarație acordată presei, la Palatul Parlamentului.