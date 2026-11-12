Kelemen Hunor, despre reforma administrativă: „Se propun planuri nechibzuite”. Condiția pusă de UDMR

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, într-o postare pe Facebook, că Uniunea nu va susține o reformă care lezează drepturile comunitățile maghiare, susținând că orice comasare de comune trebuie aprobată prin referendum în fiecare localitate.

„O reformă bună vine în ajutorul oamenilor şi nu aduce prejudicii comunităţilor locale. Dacă o reformă nu simplifică administraţia şi lezează drepturile comunităţilor maghiare, atunci este o reformă proastă! Vom lua măsuri împotriva ei cu toate mijloacele de care dispunem”, a avertizat Kelemen Hunor.

El a relatat că a avut o întâlnire, la Aiud, cu viceprimarii UDMR care lucrează în comune unde primar este un român.

„I-am întrebat ce ar însemna pentru ei o reorganizare a administraţiei. Săptămâna trecută, am discutat despre acelaşi subiect cu liderii localităţilor din Rimetea. Atunci era vorba doar de fuziunea localităţilor cu mai puţin de 1.500 de locuitori, dar acum se propun unul după altul planuri nechibzuite. UDMR insistă în continuare ca fuziunea să fie decisă printr-un referendum în fiecare localitate afectată”, a conchis preşedintele UDMR.

Un proiect promovat de PSD

Sorin Grindeanu a afirmat, miercuri seară, la Antena 3, că reforma administrativă este deocamdată în stadiul unei propuneri pe care a făcut-o europarlamentarul Dragoş Benea şi că nu a existat până acum o discuţie pe acest subiect în interiorul PSD.

„Să ştiţi că n-am avut această discuţie în partid. A fost o propunere pe care a făcut-o Dragoş Benea, să discutăm despre o reorganizare asemănătoare sau aşa cum au Curţile de Apel din România. Şi de aici, probabil, s-a dezvoltat această hartă”, a declarat Grindeanu, citat de News.ro.

Potrivit liderului PSD, reforma administrativă se face pentru servicii mai bune oferite cetăţenilor şi pentru costuri mai mici ale statului.

„Sunt localităţi mici în România care nu mai pot să se susţină din punct de vedere economic, care nu pot să facă proiecte europene, care nu pot să aducă cetăţenilor servicii publice de calitate, fiindcă nu au capacitatea administrativă să facă acest lucru. Este o reformă extrem de grea, poate e cea mai grea reformă pe care şi-o asumă cineva”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Europarlamentarul PSD Dragoş Benea, coordonatorul grupului intern din partid pentru reforma administrativ-teritorială a României, a declarat luni că această reformă presupune un cost politic cert, pe care cei din PSD sunt pregătiţi să-l asume.

El a arătat că 55% dintre oraşe nu mai îndeplinesc pragul legal de 10.000 de locuitori, dar au, în schimb, o administraţie locală bugetofagă.