Kelemen Hunor, după cazul de sabotaj anunțat de SRI: „Fiecare dintre noi trebuie să știm că nu suntem în perioada de pace eternă”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că „probabil vor mai fi încercări” precum cazul de sabotaj din Brașov, iar serviciile secrete și Armata „trebuie să se pregătească pentru a ține piept la astfel de intervenții”.

Luni seară, SRI a anunțat că a identificat o rețea de sabotaj coordonată din Rusia care a fost implicată în provocarea incendiului de pe platforma industrială Carfil din 14 septembrie 2026. DIICOT a adăugat că în incident au fost implicați doi cetățeni bieloruși și un cetățean ucrainean.

Comentând cazul, la Digi24, liderul UDMR a declarat că incidentul nu îl miră și că „dinspre Rusia niciodată n-au venit spre noi libertate, prosperitate, securitate, dar niciodată, în istorie”.

„După anexarea Crimeei, după atacarea Ucrainei, sigur că și Europa, Uniunea Europeană, statele periferice, care sunt în fosta zonă de influență a Rusiei, sunt «bombardate» zilnic. Nu vorbesc eu de «război hibrid», că orice război este hibrid până la urmă. Vorbim de dezinformare, vorbim de slăbirea societăților noastre, slăbirea rezistenței societăților noastre, polarizarea societății, scăderea încrederii în instituțiile democratice, în viitorul democrat al țării și al continentului până la urmă. Deci, din acest punct de vedere, este un război sistematic, informațional, de ani de zile, în care bineînțeles că intră și acte de sabotaj, cum s-a întâmplat”, a adăugat Kelemen Hunor.

Statul trebuie „să fie pregătit”, spune Kelemen Hunor: „Și este, sunt convins”

Liderul UDMR a avertizat că „probabil vor mai fi încercări” similare cu incidentul din Brașov.

„Nu trebuie să spunem că s-a încheiat, nu s-a încheiat și, de aceea, fiecare dintre noi trebuie să știm că nu suntem în perioada de pace eternă. Nu suntem în acea perioadă, din păcate. Deci, da, statul trebuie să aibă capacitatea, în toate palierele, de a apăra cetățenii și infrastructura critică, și industria, și tot ce ține de statul român”, a continuat el.

Întrebat ce ar trebui să facă statul în acest context, Kelemen Hunor a răspuns: „Să fie pregătit, să fie extrem, extrem de conștient, și este, sunt convins de acest lucru, cu toate că noi nu vedem acțiunile, nu vedem tot ce face și nici nu trebuie să vedem ce se întâmplă în zona de intelligence și în zona Armatei, dar trebuie să se pregătească pentru a ține piept la astfel de intervenții”.