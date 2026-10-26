Incendiul de la o fabrică de armament din Romania, provocat de sabotori coordonați din Rusia, anunță SRI. Detalii din ancheta derulată cu DIICOT

Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat, luni, că a depistat o rețea de sabotaj coordonată din Rusia care a fost implicată în provocarea incendiului de pe platforma industrială Carfil din 14 septembrie 2026. Potrivit DIICOT, în incident au fost implicați doi cetățeni bieloruși și un cetățean ucrainean.

Instituția, care a precizat că a fost sprijinită de parteneri interni și externi, a spus că „investigațiile au confirmat implicarea mai multor cetățeni din state ex-sovietice, rezidenți în state ale Uniunii Europene”, în incendiul „din incinta platformei industriale Carfil din Brașov, în imediata apropiere a societății CARFIL SA, filială a CN ROMARM”.

Persoanele în cauză sunt vizate în prezent de proceduri judiciare, în România și în cooperare cu autorități din mai multe state europene.

„Datele obținute până în prezent arată că misiunile rețelei nu se limitau la România. Coordonatorii din Federația Rusă îi atribuiseră o serie extinsă de ținte din regiune: facilități de producție de armament, de stat și private, precum și alte obiective de interes militar și industrial”, a declarat SRI.

Au avut loc și alte tentative împotriva unor obiective din România, spune SRI

SRI a precizat că acest caz „se înscrie într-o campanie mai amplă de operațiuni de sabotaj coordonate de Federația Rusă în Europa” și că în acest an au fost depistate și alte tentative împotriva unor obiective din țara noastră.

„Investigațiile desfășurate în acest an au identificat și alte tentative care au vizat obiective din România, inclusiv facilități militare internaționale sau utilizate pentru instruirea forțelor armate ucrainene. Aceste acțiuni urmăresc intimidarea, afectarea capacităților de apărare și slăbirea contribuției statelor vizate la securitatea europeană și regională”, a explicat instituția.

În septembrie, și contraspionajul danez avertizase că Rusia recrutează cetățeni danezi pentru a ajuta la planificarea unor acte de sabotaj împotriva unor companii daneze din domeniul apărării care au legături cu Ucraina.

În octombrie, șeful contraspionajului britanic a avertizat, la rândul său, că Rusia amplifică războiul hibrid împotriva aliaților Ucrainei. Directorul MI5, Ken McCallum, a descris-o drept „agresorul numărul 1”.

În ciuda acuzațiilor tot mai frecvente, Rusia neagă că ar fi implicată în acțiuni ostile în țările occidentale.

Doi dintre inculpați „pregăteau comiterea unor fapte similare” în Germania

DIICOT a declarat, în comunicatul transmis, că doi dintre cei implicați în incendiul de pe platforma industrială Carfil „pregăteau comiterea unor fapte similare” în Germania.

„Din probatoriul administrat a reieșit faptul că cei trei inculpați, doi cetățeni bieloruși și un cetățean ucrainean, sunt implicați în cauză, context în care judecătorii de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București au emis mandate europene de arestare in lipsă, doi dintre inculpați fiind, în baza cooperării internaționale, depistați și arestați preventiv pe teritoriul Germaniei, în timp ce pregăteau comiterea unor fapte similare”, au declarat procurorii.

Aceștia au precizat că luni „a fost emis un al treilea mandat european de arestare, pe numele unui alt inculpat, localizat pe teritoriul Poloniei”.

Incendiul de pe platforma Carfil „a afectat sediile mai multor societăți comerciale”, a mai menționat DIICOT.

„Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la acte de diversiune și sunt efectuate demersurile necesare în vederea extrădării celor trei inculpați în Romania.

Precizăm faptul că, din actele de urmărire penală a rezultat și faptul că cei trei inculpați vizau și alte obiective de pe teritoriul României și altor state UE”, se mai arată în comunicat.

În încheiere, DIICOT a spus că „este monitorizată permanent evoluția riscurilor asimetrice susceptibile să afecteze ordinea publică sau obiectivele de importanță strategică din România”.

Cum sunt recrutați sabotorii

SRI a explicat că „recrutarea pentru sabotaj poate începe cu o ofertă de bani pentru o sarcină aparent inofensivă”.

„SRI atrage atenția că recrutarea se desfășoară, de regulă, prin rețele sociale. Persoanelor abordate li se oferă inițial bani pentru activități punctuale, precum observarea sau fotografierea unor obiective. Ulterior, sarcinile devin tot mai grave, putând ajunge la distrugeri, incendieri sau chiar asasinate. În cazul unui refuz, coordonatorii pot recurge la presiuni și șantaj”, se arată în comunicat.

Instituția de contraspionaj a spus că aceste rețele „exploatează în special vulnerabilități financiare, dependențe sau antecedente infracționale.

„Pentru a-și ascunde identitatea și deplasările, membrii acestora folosesc frecvent transport, cazare și mijloace de plată pe numele altor persoane, precum și comunicații prin cartele din state terțe și aplicații de mesagerie criptată. Aceste elemente trebuie evaluate împreună și în context; luate separat, ele nu indică implicarea unei persoane în activități de sabotaj”, a mai declarat SRI.

SRI, DIICOT, MApN, DGIA și MAI fac în continuare verificări cu privire la operațiunile de sabotaj depistate pe teritoriul național.