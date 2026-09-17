Kelemen Hunor, după consultările de la Nicușor Dan: Nu ne-a spus nimic despre momentul desemnării premierului / Ce întrebări spune liderul UDMR că a primit de la președinte

Preşedintele UDMR spune că la consultările de la Cotroceni Nicușor Dan l-a întrebat dacă ar susține un guvern tehnocrat.

„UDMR este pregătit să voteze un guvern dacă PSD și PNL vor susține. E important ca aceste forțe împreună să voteze un guvern, să nu fie nevoie de alte voturi.

Din declarațiile de până acum, pare că un guvern politic nu va avea majoritate fără susținere din partea cealaltă. Rămâne varianta unui guvern de specialiști. Alte soluții, cel puțin pentru mine nu se conturează.

Nu e de dorit ca următorul guvern să pice în parlament. Asta înseamnă ca vor fi îndeplinite condițiile pentru alegeri anticipate. Nu ar trebui să fie prima opțiune”, a declarat Kelemen Hunor la ieșirea de la discuțiile cu Nicușor Dan.

Întrebat dacă a vorbit cu președintele despre propunerea lui, guvern tehnic, format din specialiști, Kelemen Hunor a spus că „e una dintre posibilități”.

„Dacă vrem să avem un guvern format din specialiști, dar în continuare premierul desemnat votat, trebuie să aibă capacitatea de a comunica cu partidele. Nu trebuie o majoritate conjuncturală. Premierul trebuie să aibă capacitatea de a comunica cu partidele”, a spus Kelemen Hunor.

Ce spune Kelemen că i-a întrebat Nicușor Dan

Întrebat dacă vede o deschidere mai mare pentru învestirea unui guvern, preşedintele UDMR a răspuns: „Poate că da, dar nu că oamenii au devenit mai înţelepţi. E presiunea timpului”.

Răspunzând unei alte întrebări, liderul UDMR a spus că Nicuşor Dan l-a întrebat dacă pot susţine un guvern tehnocrat: „Da, m-a întrebat. Şi am răspuns la întrebare. Depinde de premier şi depinde de miniştrii tehnocraţi”.

El a spus că nu s-a discutat despre numele viitorului premier și că președintele nu le-a spus nimic nici despre momentul desemnării noului prim-ministru.