Kelemen Hunor: Este inacceptabil ca dronele să survoleze nestingherite teritoriul României. Statul are obligația să răspundă la o întrebare simplă

Liderul UDMR, al cărui partid face parte din guvern, spune că „nu putem trece cu vederea faptul că, la mai bine de patru ani de la începutul războiului de la granițele noastre, sistemul de apărare aeriană încă nu funcționează corespunzător”.

„Sunt solidar cu cei afectați și cu răniții și le doresc însănătoșire grabnică și multă putere. Niciun cetățean nu ar trebui să fie rănit pentru că o dronă pătrunde nestingherită în spațiul aerian al României. Statul are obligația să răspundă la o întrebare simplă: de ce nu a putut să o oprească la timp?”, a scris Kelemen Hunor pe Facebook.

Liderul UDMR condamnă „ferm războiul iresponsabil dus de Rusia”, însă recunoaște că România nu are un sistem de apărare aeriană adecvat.

„Condamnăm ferm războiul iresponsabil dus de Rusia, dar nu putem trece cu vederea nici faptul că, la mai bine de patru ani de la începutul războiului de la granițele noastre, sistemul de apărare aeriană încă nu funcționează corespunzător.

Este inacceptabil ca dronele să survoleze nestingherite teritoriul României. Prima responsabilitate a unui stat este protejarea propriilor cetățeni, dar, din păcate, tocmai în acest domeniu România pare să fie cea mai vulnerabilă. Autoritățile trebuie să explice ce nu a funcționat și ce măsuri concrete vor lua pentru ca un asemenea incident grav să nu se mai repete”, a mai scris liderul.

De ce nu a fost doborâtă drona

Colonelul Cristian Popovici, șeful Direcției de Informare și Relații Publice a MApN, a explicat vineri dimineața de ce avioanele ridicate de la sol ale Forțele Aeriene Române nu au doborât drona care s-a prăbușit pe un bloc din Galați.

„Este o întrebare legitimă. Cetățenii trebuie să știe că armata are limitări foarte stricte în această situație pentru că nu putem risca să creăm mai multe amenințări decât putem preveni. Legea ne permite să deschidem focul în anumite circumstanțe asupra acestor obiecte folosite în conflictul din Ucraina. Dar în condițiile în care este protejată viața populației și proprietatea”, a declarat Popovici.

Premierul Ilie Bolojan, aflat vineri la Chișinău, a spus că va solicita NATO, prin Ministerul Apărării, „transferul de tehnologii militare pe care România nu le are”.

„Am convenit cu Ministerul Apărării să facă toate demersurile pentru a solicita aliaţilor din NATO transferul de tehnologii militare pe care astăzi nu le avem, care ţin de capacităţi antiaeriene, de radare care să poată scana la altitudini joase în aşa fel încât să avem la dispoziţie tehnică militară care să ţină cont de ceea ce se întâmplă în războaiele de astăzi şi de noile tehnici legate de drone”, a comunicat Bolojan.

