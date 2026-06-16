Kelemen Hunor explică decizia UDMR de a nu face parte din Guvernul Veştea

„Partidele din fosta coaliție trebuie să se așeze din nou la masa negocierilor și să ajungă la un acord”, spune liderul UDMR, Kelemen Hunor, după ce formațiunea a decis, în şedinţa de marţi, că nu va face parte din Guvernul Veştea.

„Consiliul Permanent al Uniunii a analizat situația politică actuală, raporturile de forțe din parlament și interesele comunității maghiare din Transilvania. În contextul actual, nu sunt îndeplinite condițiile necesare pentru ca UDMR să participe la negocierile de formare a guvernului conduse de Adrian Veștea sau să își asume un rol în cadrul guvernului pe care acesta îl are în vedere”, a scris Kelemen Hunor, pe pagina sa de Facebook.

UDMR consideră „că este corect să pornim de la realitățile parlamentare”, a spus Kelemen Hunor, precizând că partidele din fosta coaliție trebuie să se așeze din nou la masa negocierilor.

„Și să ajungă la un acord, pe baza unui dialog politic deschis, cu privire la o soluție viabilă: un guvern de majoritate sau un guvern de minoritate susținut în condiții clare”, a mai scris Kelemen Hunor.

„O guvernare stabilă nu se poate construi pe extremiști”

Liderul UDMR a mai spus că „cunoscând raporturile de forțe din parlament, în spatele guvernului Veștea s-ar contura doar o majoritate nesigură, opacă și inacceptabilă din punct de vedere politic”.

„Conform calculelor noastre, pentru aceasta ar fi nevoie și de sprijinul partidelor extremiste. Aceasta nu este o majoritate de încredere. Nu este o bază politică clară”, a mai scris Kelemen Hunor.

„O guvernare stabilă nu se poate construi pe extremiști, pe înțelegeri ascunse și pe voturi nesigure. România nu mai suportă o altă improvizație. UDMR nu a cerut un astfel de mandat de la comunitatea maghiară din Transilvania”, a conchis Kelemen Hunor.

Calcule complicate pentru Guvernul Veștea

UDMR a decis astăzi să nu intre la guvernare cu Veștea și le-a recomandat parlamentarilor săi să nu voteze acest Guvern.

PNL a decis clar luni seară, după o ședință care a durat mai bine de cinci ore că nu va susține Guvernul Veștea.

USR nu a luat încă o decizie formală, dar direcția a rămas aceeași – fără PSD în Guvern, de aceea nici USR nu va susține Guvernul Veștea.

În aceste condiții, calculele privind majoritatea necesară învestirii premierul desemnat sunt complicate.



