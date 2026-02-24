Kelemen Hunor: „Îl susțin pe Viktor Orban” la alegerile din aprilie / Ce spun sondajele despre votul maghiarilor din România

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți la RFI că îl susține pe Viktor Orban la alegerile parlamentare ce vor avea loc în aprilie în Ungaria, el aafirmând că sondajele pe care le-a făcut Uniunea arată că peste 90% dintre maghiarii din România vor vota pentru premierul de la Budapesta.

Întrebat pe cine susține la alegerile din Ungaria, Kelemen Hunor a răspuns: ”Îl susțin pe Orban“.

„Din punctul meu de vedere, este varianta mai bună să meargă Orban mai departe, așa consider eu după tot ce am văzut în acești ani, pe de o parte, poziția lui Orban față de minoritățile maghiare, care trăiesc dincolo de granițele Ungariei, o politică națională coerentă și responsabilă”, a explicat el.

Liderul UDMR a afirmat că ”din partea Opoziției sau din partea lui Magyar, pentru că Opoziția nu este doar el, acolo mai sunt vreo două partide de Opoziție mai mici, este adevărat, încă nu a oferit, nu a propus nimic care să ne convingă că ar fi un lider mai bun. Deci da, opțiunea mea personală este pentru a-l susține pe Orban, dacă contează undeva”.

Potrivit liderului UDMR, maghiarii din România vor pune ștampila într-o proporție covârșitoare pe Fidesz-ul lui Viktor Orban.

”Votul maghiarilor din toate sondajele pe care noi le-am făcut și pe care noi le cunoaștem, aproape 92%, cei care se vor exprima merg către Orban”, a afirmat el.