VIDEO Kelemen Hunor, întrebat dacă se impune demisia lui: „Din UDMR n-a cerut nimeni așa ceva” / Criticat de predecesor: „Trebuie o analiză foarte serioasă”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți că nimeni din cadrul Uniunii nu i-a cerut să facă un pas în spate după alegerile din Ungaria, care s-au soldat cu eșecul lui Viktor Orban și al partidului Fidesz, la capătul unei campanii în care au fost susținuți în mod deschis de UDMR.

Întrebat de reporteri, marți, la Parlament, dacă se impune demisia lui și dacă ar trebui să vină altcineva la conducerea UDMR, Kelemen Hunor a răspuns: „Din UDMR n-a cerut nimeni așa ceva”.

„Dacă dumneavoastră știți ceva, să îmi spuneți și mie”, a afirmat liderul UDMR, ironic.

Kelemen Hunor a spus că luni seară a purtat „o discuție scurtă” cu câștigătorul alegerilor din Ungaria, Peter Magyar, care l-a rugat să vină la Budapesta pentru „o discuție față în față”.

„I-am spus că săptămâna viitoare pot să ajung. Nu am stabilit ziua, nu am stabilit ziua, nu am stabilit ora. A rămas să vorbim luni, marți, în funcție de program”, a precizat Kelemen Hunor.

El a mai menționat că „Peter Magyar cunoaște comunitatea din Transilvania”.

„Deocamdată nu avem un program de guvernare. Există doar intenție, există doar declarații, declarații care, sigur, de ieri, sunt ușor diferite față de declarațiile din campania electorală, și trebuie să așteptăm programul de guvernare și direcția care va fi stabilită de noul premier, de noul guvern. Până atunci e greu de spus. În primul rând, eu vorbesc de politicile naționale față de comunitățile maghiare care trăiesc dincolo de granițele Ungariei (…). Nu știm exact care va fi direcția”, a mai declarat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor, declarații de presă la Parlament, marți, 14 aprilie 2026. Sursa: HotNews / Rebecca Popescu

Marko Bela, despre Kelemen Hunor: „A greșit”

Întrebat, marți, la Digi24, dacă el consideră că succesorul său la conducerea UDMR a greșit atunci când l-a susținut în mod vădit pe Viktor Orban în campanie, Marko Bela a răspuns: „Da, a greșit, după părerea mea, fiind vorba de o idee care e valabilă și astăzi, dar pe care am promovat-o de acum 10, 20, 30 de ani, și anume că noi trebuie să fim echidistanți în ceea ce privește viața politică din Ungaria, și anume să avem relații cât mai strânse, bineînțeles, cu toate partidele democratice din Ungaria, nu numai cu cei care guvernează Ungaria”.

„Noi nu trebuie să ne implicăm în problemele politice ale Ungariei”, a subliniat Marko Bela, care a condus UDMR între 1993 și 2011.

El a avertizat că „UDMR trebuie să încerce să aibă o relație cât mai bună cu partidul care va veni la guvern și trebuie să se tragă anumite învățăminte din cele întâmplate”.

Fostul lider UDMR crede că e necesară „o analiză foarte serioasă”

Când a fost întrebat dacă el consideră că este necesară o schimbare la vârful lui UDMR și dacă se impune demisia lui Kelemen Hunor după rezultatul alegerilor din Ungaria, Marko Bela a evitat să dea un răspuns direct.

„Eu nu m-aș implica în problemele legate de persoane, de liderul UDMR sau de conducerea UDMR. Da, e nevoie de o schimbare în privința politicii duse de UDMR și a orientării pe care am avut-o în cazul Ungariei, în cazul vieții politice din Ungaria. Deci e nevoie de o schimbare din acest punct de vedere”, a adăugat fostul președinte al Uniunii.

În opinia lui, în UDMR „trebuie să aibă loc o analiză foarte serioasă” și trebuie stabilit „unde s-a greșit, cum s-a greșit, dacă s-a greșit”.

„Nu sunt în acest moment convins că colegii mei din UDMR își dau seama că de fapt au făcut o greșeală destul de mare atunci când s-au atașat unui singur partid din Ungaria”, a mai declarat el.