Kelemen Hunor: Prin acest vot de învestire, doar criza guvernamentală declanşată în luna mai ia sfârşit. Celelalte crize rămân

UDMR va vota astăzi cabinetul propus de Luca Niculescu, deși „suntem conştienţi şi sper că şi guvernul este conştient că prin acest vot de învestire doar criza guvernamentală declanşată în luna mai ia sfârşit”, a declarat președintele formațiunii în ședința în care Parlamentul votează Guvernul Niculescu.

„Vom vota un guvern monocolor şi fără o majoritate stabilă condusă de domnul Luca Niculescu. Suntem conştienţi şi sper că şi guvernul este conştient că prin acest vot de învestire doar criza guvernamentală declanşată în luna mai ia sfârşit. Celelalte crize rămân. Rămâne criza bugetară, nu scăpăm de criza economică, criza socială bate la uşă”, a spus Kelemen Hunor de la tribuna Parlamentului.

În discurs, președintele UDMR a vorbit despre responsabilitățile pe care Guvernul condus de Luca Niculescu, odată învestit, trebuie să le aibă în vedere:

„Nu scăpăm de criza economică, cea socială bate la ușă. Polarizarea societății este vizibilă, iar criza combustibililor ne afectează pe fiecare. Oamenii așteaptă soluții”.

„Ultima șansă pentru o Românie democratică”

Deși UDMR a convenit că va intra în opoziție, Kelemen a afirmat că partidul își asumă o responsabilitate și că a va oferi sprijin cabinetului Luca Niculescu.

„Trebuie să fim capabili să oferim o altă alternativă, în comparaţie cu ceea ce a oferit Partidul AUR. O alternativă raţională şi credibilă. O alternativă predictibilă şi bazată pe înţelegere şi nu pe dezbinare, nu pe ură, nu pe excludere şi nu pe un radicalism vecin cu violenţa şi cu haosul.

Este o provocare uriaşă atât pentru guvernul condus de Luca Niculescu, cât şi pentru opoziţia democratică. Şi poate este ultima şansă pentru o Românie democratică, pentru o Românie în care fiecare cetăţean se va simţi în siguranţă şi va avea speranţa că ziua de mâine poate să fie mai bună decât ziua precedentă”, a mai spus Kelemen Hunor în discursul ținut în ședința de plen.