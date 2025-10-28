Kelemen Hunor spune că ÎCCJ și CSM l-au „ciuruit”: „Nu prea am înțeles de ce au tras în pianist”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți pentru Digi24.ro că Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) „au înțeles greșit” declarațiile sale despre proiectul privind pensiile magistraților.

„M-au ciuruit (…). Nu i-am atacat (…), tot timpul am fost de partea magistraților. Nu prea am înțeles de ce au tras în pianist”, a declarat Kelemen Hunor.

Luni seară, la Digi 24, liderul UDMR spusese că proiectul privind pensiile magistraților „a fost trimis la Curte informal pentru analiză” înainte de a fi adoptat.

În replică, marți, președinta ÎCCJ a transmis un comunicat de presă în care afirmă că declarațiile lui Kelemen Hunor „nu corespund realității și riscă să afecteze încrederea publică în independența justiției”.

„Atribuirea către instanța supremă a unui rol de «consilier legislativ» al Guvernului sau Parlamentului reprezintă o deformare gravă a ordinii constituționale și o atingere adusă principiului separației puterilor în stat”, se arată în comunicatul transmis de Lia Savonea.

CSM a transmis la rândul său un comunicat, susținând că fostul vicepremier s-a referit în declarațiile de luni seară la Curtea Constituțională a României, nu la ÎCCJ, și a spus că o consultare prealabilă a CCR este un „incident inacceptabil şi fără precedent, care creează premisele încălcării echilibrului constituţional între puterile executivă şi legislativă, pe de o parte, şi puterea judecătorească, pe de altă parte”.

În declarațiile făcute marți pentru Digi24.ro, liderul UDMR a spus că s-a referit la consultările care au avut loc între Guvern și magistrați înainte de adoptarea proiectului.