Șefa instanței supreme, Lia Savonea, replică pentru un lider al coaliției: ÎCCJ nu este consilierul legislativ al Guvernului sau Parlamentului / Reacția CSM

Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), Lia Savonea, a transmis marți un comunicat de presă prin care instituția „respinge categoric afirmațiile vehiculate în spațiul public potrivit cărora ar fi exprimat un acord sau ar fi validat în vreun fel proiectul de lege privind pensiile magistraților”.

Reacția ÎCCJ vine în contextul declarațiilor făcute luni seară de liderul UDMR, la Digi24, unde Kelemen Hunor a spus că proiectul privind pensiile magistraților fusese „trimis la Curte în mod informal pentru analiză”. Un comunicat a transmis și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), care susține că fostul vicepremier s-a referit la Curtea Constituțională, nu la Înalta Curte.

În comunicatul său, președinta ÎCCJ susține că „declarațiile recente, inclusiv cele făcute de domnul Hunor Kelemen, care lasă impresia că asupra acestui proiect ar fi existat o acceptare din partea Înaltei Curți, nu corespund realității și riscă să afecteze încrederea publică în independența justiției”.

„O deformare gravă a ordinii constituționale”

Lia Savonea, care a amintit că ÎCCJ „nu are atribuții de avizare a proiectelor legislative”, spune că „o consultare informală nu poate fi interpretată ca un acord instituțional și nici ca o validare a conținutului unui proiect de lege”.

„Înalta Curte a respins cu fermitate, în mod constant, orice inițiativă legislativă care ar fi fost de natură să slăbească statutul sau independența magistratului. Atribuirea către instanța supremă a unui rol de «consilier legislativ» al Guvernului sau Parlamentului reprezintă o deformare gravă a ordinii constituționale și o atingere adusă principiului separației puterilor în stat”, se mai arată în comunicat.

În încheiere, Lia Savonea susține că ÎCCJ „nu a abandonat și nu va abandona niciodată rolul său constituțional, iar magistrații din România trebuie să aibă convingerea că independența lor nu poate fi negociată sau folosită ca pretext în dispute politice”.

Reacția CSM după declarațiile lui Kelemen Hunor

În comunicatul său, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) spune că liderul UDMR s-a referit în declarațiile de luni seară „la un demers fără precedent de consultare prealabilă a Curții Constituționale”, nu a ÎCCJ.

Astfel, CSM s-a adresat președintelui Curții Constituționale și premierului, solicitând să se comunice: cine a inițiat acest demers; care este procedura în cadrul căreia a fost realizată o astfel de consultare și temeiul legal al acesteia; forma proiectului care a constituit obiectul consultării; persoanele care au participat la aceasta.

„Gravitatea excepţională a situaţiei prezentate legitimează Consiliul, în calitatea sa de garant al independenţei justiţiei, să solicite informaţiile necesare referitoare la acest incident inacceptabil şi fără precedent, care creează premisele încălcării echilibrului constituţional între puterile executivă şi legislativă, pe de o parte, şi puterea judecătorească, pe de altă parte”, susține CSM.

Forul descrie demersul drept unul „deosebit de grav”.

„Consiliul Superior al Magistraturii consideră că este necesar a fi asumate consecinţele inerente unui astfel de demers deosebit de grav, care afectează independenţa Curţii Constituţionale, element fundamental al statului de drept, şi transformă jurisdicţia constituţională într-un consultant la dispoziţia Guvernului, contrar ordinii constituţionale, plasând totodată puterea judecătorească pe o poziţie de inegalitate şi inferioritate inadmisibilă într-o societate democratică”, se mai arată în comunicat.

CSM susține că „dispozițiile imperative” ale Articolului 65 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale „prevăd în mod clar că judecătorii acesteia au obligația să-şi îndeplinească funcţia încredinţată cu imparţialitate, să nu dea consultaţii în probleme de competenţa Curţii Constituţionale și să se abţină de la orice activitate sau manifestări contrare independenţei funcţiei lor”.

Ce declarase Kelemen Hunor

În cadrul declarațiilor de luni seară, liderul UDMR a spus că proiectul privind pensiile magistraților „a fost trimis la Curte informal pentru analiză”.

„În momentul în care a fost proiectul pe agenda coaliției și după aceea a fost pe agenda Guvernului și a venit în Parlament, toată lumea a fost de acord cu varianta propusă de Guvern, cu creșterea vârstei de pensionare, mă rog, vechimea la 35 de ani, 70 la sută din venitul net pensia și perioada de tranziție de 10 ani. Într-adevăr, a existat o discuție să fie de 15 ani, dar Guvernul, în primul proiect care a fost trimis la Curte în mod informal pentru analiză, a pus 10 ani. Și la consultările cu magistrații a fost tot 10 ani. În Parlament, nimeni n-a avut amendament de 15 ani la perioada de tranziție. Apoi s-a întâmplat ce s-a întâmplat la Curtea Constituțională”, a declarat Kelemen Hunor la Digi24, citat de Agerpres.