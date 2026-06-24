Kelemen Hunor spune că legal nu se pot face anticipate: „Lipsa Parlamentului nu există” / „În decretul prezidențial ce să scrie?”

În România nu pot fi organizate alegeri anticipate pentru că nu există posibilitatea să stai fără Parlament, nu există o bază legală, a declarat miercuri dimineață liderul UDMR, Kelemen Hunor, la RFI.

„Toată lumea vorbește de alegeri anticipate. Eu exclud această variantă. Pentru că nu pot fi organizate. Și nu din cauza instinctului de supraviețuire a parlamentarilor, pur și simplu există o problemă politică”, a afirmat el.

„Cât timp va sta România fără Parlament după dizolvarea Parlamentului? O lună, două luni, trei luni, patru luni? În România nu există posibilitatea să stai fără Parlament. În democrațiile parlamentare, lipsa Parlamentului nu există. Logica constituțională nu lasă loc de (așa ceva)”, a explicat liderul UDMR

„Și dacă nu vom avea Parlament, ce vom avea? Fiindcă nu vom avea nici Guvern. De aceea nu vom ajunge la alegerile anticipate, că nu vom avea nici Guvern. Deci să nu ai Parlament, să nu ai Guvern, Parlamentul nu poate fi dizolvat, așa, un pic, până când nu știu ce… Nu se pot da Parlamentului atribuții – cum e în cazul Guvernului cum e cazul după moțiunea de cenzură – limitate”, a continuat Kelemen Hunor.

El a explicat că nu există o bază legală acum, dar acest lucru poate fi rezolvat: „Constituția îți creează instituția alegerilor anticipate, dizolvarea Parlamentului, dar trebuie să ai o lege“.

„Eu am spus colegilor, OK, veniți cu alegerile anticipate, ce veți spune președintelui în momentul în care dorește să dizolve Parlamentul. În decretul prezidențial ce să scrie? Care este baza legală și care este procedura prin care vom organiza alegerile anticipate? Procedura alegerilor generale? Se poate, dar asta trebuie trecută într-o lege. Parcă în 2020 a fost o încercare de a da o lege pentru alegeri anticipate… în 36 de ani nu s-a reușit. Deci nu există bază legală în acest moment”, a mai declarat Kelemen Hunor pe acest subiect.