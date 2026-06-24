LIVE Ultimele informații despre ce fac partidele după ce Nicușor Dan le-a cerut să negocieze: Ședință la PSD, ce fac PNL, USR și UDMR

Liderii PSD se reunesc în ședință online la ora 12:00 pentru a stabili mandatul de negociere cu care Sorin Grindeanu va merge la discuțiile cu partidele fostei coaliții de guvernare, au declarat surse politice pentru HotNews.

Până în acest moment însă, Sorin Grindeanu nu are stabilită nicio întâlnire.

În schimb, PNL, USR și UDMR urmează să înceapă discuțiile pentru conturarea unei coaliții, potrivit informațiilor HotNews.

Aceste discuții vin în contextul în care ieri, la finalul consultărilor de la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan le-a cerut liderilor să negocieze, astfel încât să ajungă la un „acord parlamentar”, cat mai rapid.

Apoi, președintele așteaptă propuneri pentru formula unui Guvern minoritar – fie format din PSD, fie format din PNL, USR și UDMR.

Potrivit informațiilor HotNews, PSD ar fi de acord cu o astfel de înțelegere doar în cazul în care va face parte din viitorul Guvern.

Sorin Grindeanu a anunțat ieri ca social-democrații sunt pregătiți să își asume guvernarea. PNL și UDMR au anunțat ca sunt dispuși să susțină un astfel de Guvern din Opoziție, din Parlament.

Lideul liberal Ilie Bolojan a vorbit și el despre un „pact în Parlament“: „Considerăm că după un astfel de acord, care poate fi convenit într-o zi sau două, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze: un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR,”, a declarat Bolojan.