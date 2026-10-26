Kelemen Hunor spune că pentru reforma administrativă cerută de Grindeanu e nevoie de referendum: „Nu poți să faci într-un birou, prin asumare”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că așteaptă să vadă „detaliile” reformei administrative cerute de președintele PSD, precum și că pentru un astfel de demers sunt necesare analize și trebuie să se țină cont „de viața comunităților respective”.

Sorin Grindeanu anunțase luni că îi va propune premierului Luca Niculescu să angajeze răspunderea Guvernului pe reforma administrativ-teritorială și pe reorganizarea guvernamentală.

Luni seară, la Digi24, Kelemen Hunor a spus că reorganizarea guvernamentală trebuia făcută „mai repede” și este necesară în continuare.

„Acolo nu trebuie să ceri aprobarea nimănui. Tu, ca guvern, poți să faci”, a afirmat Kelemen Hunor, adăugând că în acest caz „decizia poți să o iei într-o zi și decizia politică poate fi transformată în asumare, în lege, în ordonanță de urgență, în ce vrea Sorin Grindeanu”.

„Când vorbim de reformă administrativă, ar trebui să faci un referendum”

Pentru acest tip de reformă, președintele UDMR consideră că ar fi necesar un referendum.

„Când vorbim de localități, când vorbim de reformă administrativă, acolo, în primul rând, ar trebui să faci un referendum. Ar trebui să faci niște analize. Ar trebui să ții cont de viața comunităților respective. În perspectiva comunității maghiare, mai este ceva, în carta la care și România e parte, a administrației locale, nu poți să schimbi raportul etnic prin comasări sau prin desființări de comune sau de localități”, a continuat el.

Kelemen Hunor a spus că „e nevoie” de o reformă administrativă, dar ea „trebuie făcută cu cap” și „trebuie să ții cont de o grămadă de chestii”.

„Nu poți să faci într-un birou, prin asumare, zic eu, dar e o intenție politică (…). Trebuie să ții cont de geografia țării. Dacă te duci în Munții Apuseni ca să aduni o comună ca să aibă peste 1.500 de locuitori spre 3.000, 4.000, 5.000, trebuie să mergi pe o rază de 70-80 de kilometri. Săptămâna trecută am mers pe acolo și știu, cunosc zona foarte bine. Cunosc România relativ bine, zic eu, că de când sunt în politică am umblat în toate zonele des, și, de aceea, spun că reforma administrativă în teritoriu e cu totul și cu totul altceva decât reforma instituțiilor guvernamentale. Acolo se poate face repede”, a mai declarat Kelemen Hunor.