Kelemen Hunor, despre cea mai nouă variantă de premier vehiculată: „E cam interesant”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a calificat drept „o rezolvare interesantă a ecuației” posibilitatea de a fi desemnat Eugen Tomac candidat la funcția de premier, având în vedere că acesta este liderul PMP, un partid neparlamentar.

„Pentru mine, prima opțiune e refacerea coaliției, inclusiv cu domnul Tomac în funcția de prim-ministru, n-am o problemă, dar să fie o susținere majoritară și foarte clară”, a declarat Kelemen, marți seară, la Euronews.

Potrivit surselor HotNews, principalele nume vehiculate pentru funcția de premier sunt Eugen Tomac, actualmente eurodeputat și consilier onorific al președintelui Nicușor Dan, și Radu Burnete, la rândul său consilier prezidențial. Tomac, lider PMP și un apropiat al lui Traian Băsescu, este favorit, susțin sursele.

„E cam interesant”

Comentând scenariul Tomac – premier, Kelemen Hunor l-a descris în termeni apreciativi pe liderul PMP, dar a adăugat că desemnarea unui președinte de partid neparlamentar pentru o astfel de funcție „e o rezolvare interesantă a ecuației”.

„Nu e nimic personal aici, îl știu, e un om extrem de onorabil, corect, ne știm încă din Parlament, că a fost foarte mult timp parlamentar, la Camera Deputaților, și e un om care îi ascultă pe toți și un om care nu este conflictual, deci, din acest punct de vedere, ar fi OK”, a declarat liderul UDMR.

„După aceea trebuie să vedem pe cine reprezintă domnul Tomac – și aici vorbim despre un partid care nu e în Parlamentul României. Să încredințezi formarea unui guvern unui președinte de partid care nu este în Parlament, din punct de vedere politic, e cam interesant, ca să spun așa, e o rezolvare interesantă a ecuației”, a continuat el.

Kelemen Hunor a spus că în discuția purtată de președintele Nicușor Dan și reprezentanții UDMR, săptămâna trecută, în cadrul consultărilor formale de la Cotroceni, „n-a fost pronunțat niciun nume” de posibil premier.

„Nu știm cu cine dorește domnul Tomac, dacă va fi nominalizat, să formeze un guvern. Dorește un guvern politic? Dacă da, atunci din cine să fie format acel guvern? Dorește un guvern tehnocrat? E o altă variantă. Atunci trebuie să vedem cu ce program de guvernare vine, cine va asuma susținerea unui guvern tehnocrat cu un premier politic. Cel puțin eu nu cunosc aceste detalii, fiindcă nu am avut ocazia să discut nici cu președintele României, nici cu domnul Tomac”, a explicat Kelemen.

Liderul UDMR a adăugat că, pentru el, „prima opțiune e refacerea coaliției, inclusiv cu domnul Tomac în funcția de prim-ministru”, însă trebuie „să fie o susținere majoritară și foarte clară”.

„Nu există independent, asta este o găselniță frumoasă”

Liderul UDMR a spus că atunci „când votezi un guvern înseamnă că partidele își asumă o responsabilitate, o răspundere pentru acel guvern”,

El a menționat, de asemenea, că Eugen Tomac „nu e independent”.

„Independent de cine? Deci nu există independent, asta este o găselniță frumoasă. OK, independent de cine? E președintele unui partid. Să fie independent de mine, poate, sau de Bolojan, sau de Grindeanu, eventual de Fritz – acolo am dubii, fiindcă a intrat pe listele USR în Parlamentul European. Totuși, e un om politic”, a mai declarat Kelemen Hunor.