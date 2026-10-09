Kelemen Hunor vede „două-trei variante” ale unui guvern condus de Luca Niculescu. „Are șanse 80%”

Linia roșie a Uniunii rămâne ca noul guvern să nu primească voturi de la AUR și S.O.S România.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, estimează la 80% șansele ca un guvern să treacă de Parlament și spune că există „două-trei variante, nu mai multe” pentru formarea majorității: un cabinet tehnocrat sau unul format în jurul PSD.

„Eu cred că are şanse reale (n.red – să treacă guvernul). Aş merge să spun 80%, să cristalizeze o majoritate. Până când nu se închid discuţiile, n-aş vrea să merg mai departe. Dar am vorbit eu şi cu Sorin Grindeanu în aceste zile, am vorbit şi cu Ilie Bolojan, am vorbit şi cu Luca Niculescu, eu cred că se poate”, a afirmat Kelemen Hunor, într-un interviu acordat joi Antena 3.

Liderul Uniunii a fost întrebat și despre variantele pe care le vede posibile pentru formarea majorității. El a explicat că există „două-trei variante, nu mai multe”.

„Vine cu un guvern tehnocrat, cu miniștri care nu sunt implicați politic. Pot fi găsiți oameni din ministere, specialiști din lumea universitară, academică, economică. Atunci votează PNL, votează PSD, votăm noi și deja ai majoritate. Poate votează și USR, nu știu”.

A doua variantă expusă de Kelemen Hunor este guvernul format în jurul PSD. „Votăm. Nu avem nicio problemă. Sigur, depinde și de programul de guvernare. Sunt convins că un guvern format din PSD în jurul lui Luca Niculescu poate să obțină și voturile celor de la PNL, ca să deblocăm situația”, a explicat Kelemen.

Apoi, liderul Uniunii a spus că dacă în acest guvern format în jurul PSD se va implica și „gruparea Veștea” din PNL, „lucrurile se complică pe partea PNL, noi putem vota, nu avem o problemă, pentru că totuși premierul este un independent”.

„Acolo se pune problema cine va mai vota acel guvern”, a mai declarat Kelemen.

Un astfel de cabinet, susținut de PSD, „gruparea Veștea” din PNL, UDMR, PACE, UPR și minoritățile naționale ar strânge cel mult 223 de voturi. Cu 10 mai puține decât minimul necesar.

Kelemen Hunor a explicat, încă o dată, că Uniunea a trasat o singură linie roșie – nu va accepta să susțină un guvern care primește voturi de la AUR și S.O.S România.

„Nu există o poftă foarte mare să intrăm la guvernare”

Întrebat dacă UDMR e dispus să intre în guvern în vreunul dintre scenarii, liderul Uniunii a explicat că „la noi nu există o poftă foarte mare astăzi să intrăm la guvernare. Din punctul meu de vedere, are o relevanță mult mai mică dacă noi intrăm în guvern sau nu. Nu asta e problema noastră, problema noastră este să avem un guvern cu puteri depline”.

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a fost mai tranșat într-un interviu acordat joi seara Euronews. El a explicat că formarea unui guvern format din PSD, PNL și UDMR este imposibilă:

„Noi de mult am spus că ar fi bine ca această coaliție să fie refăcută măcar parțial, dar, sigur, suntem conștienți de faptul că, având în vedere decizia PNL că nu vrea să guverneze împreună cu Partidul Social Democrat, acest lucru, în acest moment, este imposibil”, a declarat Csoma.

Liderul deputaților Uniunii a explicat și că atât timp cât PNL se opune unei guvernări cu PSD, singura soluție de formare a unei majorități ar fi cu partide ca AUR și S.O.S.

„Dacă PNL nu se răzgândește și nu există majoritate, atunci poate să existe majoritate numai cu AUR și cu S.O.S. Avem și noi o singură linie roșie în toată ecuația asta – să nu trebuiască să facem o alianță cu extremiștii antimaghiari la învestirea Guvernului. Pentru noi, asta e singura linie roșie”, a adăugat Csoma.









