Kelly Clarkson spune cum a intrat într-un magazin din Brooklyn, iar angajatul a crezut că nu-şi permite. „Tocmai ai ratat o vânzare uriaşă”

Cântăreața americană Kelly Clarkson a povestit că a avut parte de propriul ei moment „Pretty Woman” în timp ce făcea cumpărături în New York, relatează revista People.

Cântăreața de 44 de ani, cunoscută pentru hitul „Stronger (What Doesn’t Kill You)”, a spus sâmbătă, într-o postare pe X, că a vizitat recent un magazin din New York, unde a avut parte de o experiență neplăcută, similară cu cea prin care a trecut Vivian, personajul interpretat de Julia Roberts în comedia romantică „Pretty Woman” din 1990.

„Am bătut drumul până în Brooklyn pentru un magazin care mi se părea super tare – aveam în plan să cumpăr și câteva lucruri – și, pur și simplu, m-au privit de parcă nu mi-aș fi permis produsele, iar vânzătorul mi-a spus că ar putea să-mi găsească ceva similar”, a scris Clarkson, pe X.

Câştigătoarea premiului Grammy a comparat acea interacţiune cu celebra scenă de shopping a Juliei Roberts din filmul „Pretty Woman”.

„Măi, omule. Ești un idiot și tocmai ai ratat o vânzare uriașă”, a continuat Kelly, menționând apoi numele magazinului.

Le-a spus ulterior fanilor să viziteze magazinul „dacă vă place să fiți tratați ca personajul Juliei Roberts din Pretty Woman”, adăugând: „Serios, treceți pe acolo”.

Pentru cine nu-și mai amintește: în scena din filmul „Pretty Woman”, Vivian (Julia Roberts) merge la un magazin de haine, iar vânzătoarea refuză să-i arate articolele mai scumpe.

Ulterior, în film, Vivian revine în magazin purtând haine mai elegante și numeroase sacoșe de cumpărături de la alte magazine. Ea îi spune atunci vânzătoarei care refuzase să-i arate produsele că a făcut o „mare greșeală. Mare. Uriașă.”