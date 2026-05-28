„Tu ești monstrul care l-a ucis” / „Voi duce asta cu mine în mormânt”. Ultima condamnare în dosarul morții starului din „Friends”

Asistentul personal care i-a administrat vedetei din serialul „Friends”, Matthew Perry, o doză letală de ketamină, un drog halucinogen, a fost condamnat miercuri la 41 de luni de închisoare, într-un penitenciar federal, decizie care a pus astfel capăt procesului în care au fost judecate cinci persoane ce au recunoscut că au avut un rol în moartea actorului, informează Reuters.

Judecătoarea Sherilyn Garnett a pronunțat sentința pentru Kenneth Iwamasa, persoana care l-a găsit pe Perry plutind cu fața în jos și fără suflare într-o cadă cu hidromasaj la reședința lui din Los Angeles, în octombrie 2023. Procurorii federali au susținut că Iwamasa i-a injectat lui Perry ketamină la cererea actorului, pentru ca apoi să părăsească reședința pentru a face niște comisioane. Perry era mort când Iwamasa s-a întors.

„Îmi pare atât de rău pentru voi toți”, a spus Iwamasa în sala de judecată, întorcându-se cu fața spre familia lui Matthew Perry. „Îmi pare atât de rău că am comis fapte ilegale pe care le voi regreta pentru totdeauna. Voi duce asta cu mine în mormânt.”

„Ai continuat să-i injectezi mai mult”

Keith Morrison, tatăl vitreg al lui Perry, a fost singurul membru al familiei care a luat cuvântul în sala de judecată.

„Ai continuat să-i injectezi mai mult”, a spus Morrison, uitându-se direct la Iwamasa. „Ai fi putut să suni pe cineva.”

Raportul autopsiei a concluzionat că Matthew Perry a murit din cauza „efectelor acute ale ketaminei”, care, combinate cu alți factori, i-au provocat pierderea cunoștinței și înecul.

Ketamina, un anestezic cu acțiune scurtă, dar puternic, cu proprietăți halucinogene, este uneori prescrisă pentru tratarea depresiei și a altor tulburări psihologice, dar a câștigat popularitate ca drog ilicit de petrecere.

„Monstrul care l-a ucis”

Kenneth Iwamasa a pledat vinovat în fața acuzației de conspirație în vederea distribuirii de ketamină care a dus la deces. Ca parte a unei înțelegeri de recunoaștere a vinovăției, el a recunoscut că i-a injectat în mod repetat lui Perry ketamină fără pregătire medicală, inclusiv doza letală.

În cadrul înțelegerii cu procurorii, Iwamasa a furnizat dovezi cheie împotriva altor inculpați. Pedeapsa lui include doi ani de eliberare condiționată sub supraveghere și o amendă de 10.000 de dolari.

„Ai vrut control, control asupra lui Matthew și asupra a tot ce deținea”, a declarat în instanță Lisa Ferguson, managerul de afaceri și executorul testamentar al lui Perry. „Tu ești monstrul care l-a ucis.”

Procurorii au cerut cel puțin 41 de luni de închisoare federală pentru Iwamasa, care l-a cunoscut pe Perry în 1992 și a fost asistentul său din 2022, locuind în acceași reședință cu actorul. În documentele depuse în instanță înainte de pronunțarea sentinței, procurorii l-au numit „facilitatorul și furnizorul de droguri” al lui Perry.

Iwamasa i-a administrat lui Perry în mod repetat, pe parcursul lunii octombrie 2023, injecții cu ketamină și, de cel puțin două ori, l-a găsit inconștient, dar a continuat să-i administreze drogul, au afirmat anchetatorii. Cu o altă ocazie, l-a văzut pe Perry „înghețând” și pierzându-și capacitatea de a vorbi după ce primise o injecție cu ketamină de la un medic.

„Conduita ta a fost imprudentă, nu doar în ziua morții sale, ci și în zilele care au precedat-o”, i-a spus Garnett lui Iwamasa.

Înainte de a muri la vârsta de 54 de ani, Perry recunoscuse că a abuzat de substanțe timp de zeci de ani, perioadă care a coincis cu apogeul faimei sale, când îl interpreta pe sardonicul, dar fermecătorul Chandler Bing în serialul de comedie de succes al NBC din anii 1990, „Friends”.

Doi medici, un traficant de droguri și un intermediar care a ajutat la procurarea ketaminei au fost condamnați anterior în acest proces.

Jasveen Sangha, o traficantă supranumită „Regina Ketaminei”, a primit cea mai lungă pedeapsă, de 15 ani de închisoare.