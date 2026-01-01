Kievul anunţă că a înscenat moartea unui şef militar rus care lupta pentru Ucraina. „Felicitări pentru revenirea la viaţă”, îi transmite Kirilo Budanov – VIDEO

Ucraina a dezvăluit joi că un comandant militar rus care lupta de partea Kievului, a cărui moarte fusese anunţată săptămâna trecută, este de fapt în viaţă şi că decesul său a fost pus în scenă pentru a identifica agenţi ruşi, relatează agenția France Presse.

Pe 27 decembrie, Corpul Voluntarilor Ruşi (RDK), o unitate care luptă alături de forţele ucrainene împotriva invaziei Rusiei, anunţa moartea pe front a comandantului său, Denis Kapustin, în sectorul Zaporojie (sud), în urma unui atac cu drone ruseşti, şi ameninţa cu represalii.

Serviciile de informaţii militare ucrainene (GUR) au anunţat joi că această moarte a fost fictivă şi a făcut parte dintr-o „operaţiune specială” desfăşurată timp de peste o lună.

„Felicitări pentru revenirea ta la viaţă, este întotdeauna o bucurie”, a declarat şeful GUR, Kirilo Budanov, într-o discuţie prin videoconferinţă cu Denis Kapustin, difuzată de serviciile sale.

La rândul său, Denis Kapustin, cunoscut sub pseudonimul „White Rex”, a declarat că este pregătit să „se întoarcă în zona de operaţiuni” de pe front şi să continue să-şi comande unitatea.

Ucrainenii au încasat şi suma pusă pe capul lui Denis Kapustin

Potrivit GUR, anunţul fals despre moartea lui Kapustin a făcut parte dintr-o operaţiune complexă care a permis identificarea unor indivizi din serviciile de securitate ruseşti care plănuiau să-l asasineze.

Recompensa de 500.000 de dolari pusă de Moscova pe capul lui Kapustin a fost securizată şi banii vor fi redirecţionaţi pentru a sprijini efortul de război al Ucrainei, a mai anunţat GUR.

„Am primit, de asemenea, suma de bani alocată de serviciile speciale ruse pentru a comite această crimă”, şi anume 500.000 de dolari, a afirmat un responsabil anonim al GUR în acest videoclip.

💀 russia paid half a million dollars

to “kill” Denis WhiteRex,

commander of the Russian Volunteer Corps.



Instead, GUR faked his death, took the money,

exposed the whole network of killers

and brought Kapustin back alive.



Welcome back, legend.



Meanwhile, russian intel got… pic.twitter.com/RFDDmbSrhM — Bandera Fella *-^ (@banderafella) January 1, 2026

Informaţiile oferite de Kiev nu au putut fi verificate în mod independent, a notat agenția germană DPA, citată de Agerpres.

Cine sunt „Voluntarii Ruşi”. Cine e Kapustin

Corpul Voluntarilor Ruşi (RDK) a efectuat raiduri transfrontaliere pe teritoriul Rusiei, uneori capturând şi controlând temporar sate şi folosind luptători şi echipamente militare grele.

Agenţiile de informaţii ucrainene au folosit tactici de înşelăciune similare şi în trecut. În 2018, autorităţile au anunţat că jurnalistul rus şi critic al Kremlinului Arkadi Babcenko fusese asasinat la Kiev. Ulterior, Babcenko a reapărut în viaţă, oficialii ucraineni explicând că stratagema a ajutat la expunerea unui complot real al Moscovei de a-l ucide.

Personalitate cunoscută în mediul huliganilor şi al extremei drepte din Rusia, Denis Kapustin a fost acuzat în trecut de promovarea ideilor neonaziste, relatează News.ro.

Cunoscut sub mai multe pseudonime, precum Nikitin sau White Rex, Kapustin s-a stabilit în Ucraina înainte de invazia rusă din februarie 2022, unde organiza lupte MMA şi deţinea o marcă de îmbrăcăminte.

După ce a luat armele pentru a lupta pentru Kiev, el a făcut senzaţie în primăvara anului 2023. Unitatea sa a efectuat atunci incursiuni de frontieră în Rusia din Ucraina.