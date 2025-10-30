Kievul dezvăluie naționalitatea instructorului militar „european” care a spionat pentru Rusia

Regatul Unit a anunţat joi că se află în „contact strâns” cu autorităţile ucrainene, după arestarea în ziua precedentă la Kiev a unui instructor militar britanic suspectat de spionaj în favoarea Rusiei, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„Suntem la curent cu informaţiile conform cărora un cetăţean britanic a fost arestat în Ucraina. Rămânem în contact strâns cu autorităţile ucrainene”, a declarat un purtător de cuvânt al Foreign Office.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunţat miercuri arestarea şi plasarea în detenţie a unui instructor militar european acuzat de spionaj, fără a preciza din ce ţară care susţine Ucraina în războiul cu Rusia provine acesta.

Conform SBU, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) i-a transmis suspectului instrucţiuni despre fabricarea de dispozitive explozive şi i-a furnizat un pistol cu muniţia aferentă.

Parchetul ucrainean a precizat între timp că persoana arestată este un cetăţean britanic venit în Ucraina în anul 2024 pentru a activa ca instructor al soldaţilor ucraineni în sudul ţării, iar ulterior a lucrat cu poliţia de frontieră ucraineană.

Potrivit Parchetului ucrainean, instructorul militar britanic a început în acest timp colaborarea cu serviciul secret rus FSB şi a acceptat să transmită acestuia informaţii militare în schimbul unor sume de bani. Conform legii ucrainene, el riscă acum până la 12 ani de închisoare şi confiscarea averii.

De când a început în februarie 2022 războiul declanşat prin invazia rusă în Ucraina, această ţară a deschis mii de anchete penale pentru colaborare cu inamicul şi arestează cu regularitate persoane suspectate că ar fi agenţi care lucrează pentru Rusia.