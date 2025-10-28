Kievul este pregătit pentru negocierile de pace, dar exclude ferm noua condiție a Rusiei / Unde este dispus Zelenski să se întâlnească cu Putin

Ucraina este pregătită pentru negocierile de pace cu Rusia, dar nu își va retrage trupele din teritoriile suplimentare pe care le solicită Moscova, a declarat marți președintele Volodimir Zelenski, potrivit Reuters.

În declarațiile făcute în fața reporterilor, liderul ucrainean a precizat că este mulțumit ca negocierile să aibă loc oriunde, cu excepția Rusiei sau a teritoriului Belarusului, aliatul cel mai apropiat al Moscovei.

Planurile pentru un summit care să se desfășoare luna aceasta în capitala Ungariei, Budapesta, între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin au fost suspendate după ce Moscova a rămas fermă pe poziții, cerând, printre altele, ca Ucraina să cedeze mai mult teritoriu drept condiție pentru încetarea focului.

Trump a susținut apelul Ucrainei pentru o încetare imediată a focului pe liniile actuale.

Întâlnire la finalul săptămânii

Oficialii ucraineni și cei europeni se vor întâlni vineri sau sâmbătă pentru a discuta detaliile unui plan de încetare a focului, le-a mai spus Zelenski marți reporterilor, după întâlnirea cu ministrul olandez de externe, David van Weel, aflat într-o vizită oficială.

„Nu este un plan pentru a pune capăt războiului. În primul rând, este nevoie de un armistițiu”, a spus Zelenski.

„Acesta este un plan pentru a începe diplomația… Consilierii noștri se vor întâlni în zilele următoare, am convenit că vineri sau sâmbătă. Ei vor discuta detaliile acestui plan”, a adăugat liderul de la Kiev.

În comentarii făcute luni, Zelenski a spus că nu are o problemă să participe la negocierile de pace, inclusiv în Ungaria, în ciuda rezervelor față de unele dintre pozițiile premierului ungar Viktor Orban, care, a spus el, „blochează totul pentru Ucraina”.

„Dacă vor exista rezultate, atunci Dumnezeu să binecuvânteze – negocierile să aibă loc oriunde”, a afirmat el. „Aproape că nu contează, doar să nu fie în Rusia, desigur, și cu siguranță nu în Belarus”, a precizat președintele ucrainean.

Zelenski i-a îndemnat, de asemenea, pe parlamentarii americani să adopte restricții mai severe împotriva Rusiei, după ce Trump a impus sancțiuni asupra celor mai mari două companii petroliere ale Moscovei – giganții Rosneft și Lukoil.

Ucraina ar avea nevoie de finanțare stabilă din partea aliaților săi europeni pentru încă doi sau trei ani, a mai spus Zelenski.

El a adăugat marți că speră ca Beijingul să ajute la încheierea conflictului din Ucraina.

„Ne-am dori foarte mult ca China să exercite presiuni asupra Rusiei pentru a pune capăt acestui război și să nu contribuie în niciun fel la continuarea lui”, a spus Zelenski.