Kievul, fără energie electrică şi apă, după un nou atac masiv cu drone și rachete al rușilor

O femeie cu o lanternă în mână traversează curtea neiluminată a unui bloc de locuințe în timpul unei pene de curent la Kiev, pe 19 ianuarie 2026. Credit line: Sergei GAPON / AFP / Profimedia

Infrastructura critică a Kievului a fost grav afectată marți dimineață în urma unui atac cu drone și rachete. Primarul capitalei a confirmat că locuitorii se confruntă cu întreruperi ale furnizării de apă și electricitate din cauza exploziilor, potrivit Reuters.

Atacul asupra malului estic al râului Dnipro a întrerupt atât alimentarea cu energie electrică, cât şi cu apă, a anunțat primarul Kievului, Vitali Klitschko.

Oficialul a relatat că o clădire nerezidenţială a fost lovită şi o persoană a fost rănită în urma atacului rușilor de marți dimineață.

De asemenea, Tymur Tkachenko, şeful administraţiei militare a capitalei, a declarat că o zonă de depozitare a fost avariată şi mai multe maşini au fost incendiate.

În alte părți ale Ucrainei, au fost raportate explozii și în regiunile Dnipro și Harkov. În orașul Zaporojie, resturile unei drone au provocat un incendiu la o locuință, a raportat guvernatorul regional Ivan Fedorov, potrivit The Kyiv Independent.

Pe 19 ianuarie, Zelensky a avertizat că Rusia plănuiește un atac la scară largă împotriva Ucrainei. „În zilele următoare trebuie să rămânem extrem de vigilenți. Rusia s-a pregătit pentru un atac – un atac masiv – și așteaptă momentul potrivit pentru a-l duce la îndeplinire”, a declarat președintele.

Ucraina încă resimte efectele unui val de lovituri rusești de la începutul acestei luni, care a lăsat fără electricitate și încălzire mii de blocuri de locuințe, în special în capitala Kiev. Zelenski a cerut în repetate rânduri consolidarea apărării antiaeriene, inclusiv printr-un sprijin sporit din partea aliaților occidentali ai Ucrainei.