Ucraina recunoaște pentru prima dată că rușii au pătruns într-o nouă regiune a sa

Kievul a recunoscut pentru prima dată, marți, că trupele ruse au pătruns în regiunea Dnipropetrovsk (în partea de centru-est a Ucrainei), unde Moscova a revendicat progrese încă de luna trecută, relatează AFP.

„Da, au intrat” în acest teritoriu, unde „luptele continuă în prezent”, a declarat pentru AFP Viktor Trehubov, purtătorul de cuvânt al armatei ucrainene pentru această zonă.

Kievul negase până acum orice avans rusesc în această regiune.

Forțele sale au susținut în repetate rânduri, încă din luna iunie, că au intrat în regiunea ucraineană Dnipropetrovsk, învecinată cu regiunea Donețk.

Tot în cursul zilei de marți, site-ul de analiză militară DeepState, apropiat de armata ucraineană, a anunțat că Rusia a cucerit două sate din regiunea Dnipropetrovsk.

Evoluții ce au loc în contextul în care trupele Kremlinului își intensifică ofensiva pe fondul stagnării eforturilor diplomatice pentru încheierea războiului, notează agenția Reuters.

Potrivit DeepState, trupele ruse ocupă în prezent satele Zaporizke și Novoheorhiivka din Dnipropetrovsk. Ministerul rus al Apărării raportase anterior cucerirea celor două sate.

Armata ucraineană a respins însă marți informațiile conform cărora trupele ruse ar fi ocupat cele două sate, informații pe care le-a numit false.

„Rușii au intrat (acolo) și încearcă să creeze o breșă”, a explicat pentru Reuters purtătorul de cuvânt al armatei ucrainene, Viktor Trehubov, referindu-se la Zaporizke și Novoheorhiivka.

„Forțele noastre luptă pentru a-și menține pozițiile”, a mai spus el.

Forțele ruse anunțau în iulie cucerirea unui prim sat în regiunea Dnipropetrovsk, care nu face parte din cele cinci regiuni ucrainene pe care Rusia le-a revendicat ca fiind teritoriul său.

Harta live a celor de la DeepState arată cel puțin alte două sate din Dnipropetrovsk care fie sunt ocupate, fie acolo se desfășoară lupte, zone relativ mici în regiunea de peste 31.000 de kilometri pătrați.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins anterior importanța avansului Rusiei în regiune, descriindu-l luna trecută ca având drept scop obținerea unei „victorii mediatice”.

Armata Kievului, în dificultate pe front

O intrare a armatei ruse în regiunea Dnipropetrovsk ar marca un nou eșec simbolic pentru forțele ucrainene, aflate în dificultate pe front din cauza lipsei de oameni și armament.

Dincolo de aspectul simbolic, avansarea trupelor Moscovei poate avea și o valoare strategică, în plin proces de discuții diplomatice promovate de Washington pentru soluționarea conflictului.

Înainte de invazia rusă pe scară largă declanșată în februarie 2022, aproximativ trei milioane de persoane locuiau în regiunea ucraineană Dnipropetrovsk, dintre care aproximativ un milion în capitala regională, Dnipro, care este în mod regulat ținta unor atacuri mortale cu drone și rachete.

Mulți ucraineni, fugind de luptele din regiunile estice Donețk și Lugansk, au găsit refugiu aici după asaltul inițial al trupelor ruse.