FOTO Kim Jong-un, recunoaștere rară despre trupele nord-coreene trimise în Rusia. Misiunea despre care spune că soldații săi „au reușit un miracol”

Kim Jong Un întâmpinând soldații din Regimentul 528 de Geniu al Armatei Populare Coreene, care s-au întors dintr-o misiune în străinătate în regiunea Kursk din Rusia, în timpul războiului dintre Moscova și Ucraina, în fața Casei Culturii din Phenian, 12 decembrie 2025. Credit line: STR / AFP / Profimedia

Coreea de Nord a trimis mii de soldați pentru a sprijini invazia Rusiei în Ucraina. În timpul unei ceremonii de la Phenian, organizată cu ocazia revenirii lor din război, Kim Jong Un a spus că aceștia au transformat „zona periculoasă într-una sigură”, potrivit The Guardian.

Liderul Coreei de Nord a trimis trupe pentru a curăța minele din regiunea Kursk din Rusia la începutul acestui an, a declarat Kim Jong-un, în discursul său transmis sâmbătă de mass-media de stat, într-o recunoaștere rară din partea Phenianului a misiunilor mortale atribuite soldaților săi.

În cei patru ani de război, Coreea de Nord a trimis mii de soldați pentru a sprijini invazia Rusiei în Ucraina, potrivit agențiilor de informații sud-coreene și occidentale.

Analiștii spun că Rusia oferă Coreei de Nord, în schimb, ajutor financiar, tehnologie militară, alimente și energie, permițând acestei națiuni izolate diplomatic să ocolească sancțiunile internaționale severe impuse programelor sale nucleare și balistice.

Saluând întoarcerea unui regiment de ingineri din război, Kim Jong Un a menționat că aceștia au scris „scrisori către orașele și satele lor natale în pauzele de la dezamorsarea minelor”, potrivit Agenției Centrale de Știri Coreene (KCNA).

Nouă membri ai regimentului au murit în timpul misiunii de 120 de zile care a început în august, a spus Kim în discursul său de la ceremonia de bun venit de vineri, a raportat KCNA.

El a acordat onoruri de stat celor decedați pentru a „adăuga strălucire eternă” curajului lor. „Toți, atât ofițerii, cât și soldații, ați dat dovadă de eroism colectiv, depășind aproape în fiecare zi greutăți fizice și psihice inimaginabile”, a declarat liderul nord-coreean. Trupele au reușit „să realizeze miracolul de a transforma o vastă zonă periculoasă într-una sigură și securizată în mai puțin de trei luni”, a adăugat el.

Coreea de Nord a confirmat abia în aprilie că a trimis trupe pentru a sprijini Rusia și că soldații săi au fost uciși în luptă.

În septembrie, Kim Jong Un a apărut alături de liderul Chinei, Xi Jinping, și de președintele rus, Vladimir Putin, la o paradă militară fastuoasă la Beijing.

Liderul nord-coreean nu a răspuns la oferta lui Donald Trump de a se întâlni în timpul călătoriei președintelui american în Asia, în octombrie.