Kiwi.com își optimizează infrastructura și reduce costurile prin soluții moderne

Kiwi.com, companie ce operează la nivel global în domeniul tehnologiei pentru călătorii, are un obiectiv clar: să facă rezervările de zbor mai rapide, mai accesibile și mai inteligente pentru milioane de utilizatori. Platforma procesează zilnic miliarde de verificări de prețuri și gestionează sute de mii de rezervări, ceea ce impune o infrastructură robustă și flexibilă.

În 2020, odată cu impactul pandemiei asupra industriei aeriene, provocarea companiei a devenit și mai acută. Într-un context în care cererea de zboruri s-a redus drastic, Kiwi.com a trebuit să își optimizeze rapid infrastructura pentru a reduce costurile de operare și a menține performanța platformei. Analiza a arătat că atât serverele fizice existente, cât și mediile cloud utilizate anterior, puteau fi reorganizate pentru a obține economii semnificative.

Răspunsul a venit prin adoptarea procesoarelor AMD EPYC™. Migrarea inițială de la servere tradiționale la echipamente AMD a permis reducerea considerabilă a numărului de mașini necesare și creșterea eficienței generale. Ulterior, compania a continuat optimizarea și în cloud, transferând instanțele virtuale Google Cloud de la configurațiile anterioare la VM-uri bazate pe AMD. Această schimbare a adus îmbunătățiri semnificative în performanță și a redus consumul de energie, toate acestea fără a afecta experiența utilizatorilor finali.

Prin utilizarea procesoarelor AMD EPYC™, Kiwi.com a putut să gestioneze volume mai mari de date cu mai puține resurse, ceea ce a dus la o reducere de aproximativ 20% a costurilor de operare după trecerea inițială la VM-urile N2D. Implementarea ulterioară a VM-urilor C2D și T2D a adus economii și mai mari și a optimizat timpul de răspuns al platformei. În plus, infrastructura consolidată și automatizată a permis companiei să scaleze rapid în funcție de cerere și să răspundă mai eficient la perioadele de trafic intens.

Această modernizare nu a fost doar un pas tehnologic, ci și strategic: reducerea costurilor și creșterea performanței au permis Kiwi.com să continue să dezvolte soluții inovatoare și să ofere clienților o experiență de rezervare mai rapidă și mai sigură, chiar și în momente dificile pentru industria aeriană.

Migrarea către procesoarele AMD EPYC™ demonstrează cum tehnologia poate fi un aliat în gestionarea eficientă a operațiunilor, în timp ce oferă flexibilitate și sustenabilitate. Cu generații noi de procesoare, 4th și 5th Gen EPYC, compania are acum și mai multă putere de calcul la dispoziție, pregătită să susțină creșterea platformei în viitor.

Articol susținut de ASBIS România