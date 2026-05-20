Primar din România, prins în flagrant de Parchetul condus de Kovesi când primea mită

Primarul comunei Buduslău din județul Bihor, Kocza Istvan, a fost prins în flagrant de procurorii europeni în timp ce primea o tranșă dintr-o mită de 200.000 de lei cerută pentru un contract finanțat din fonduri europene pentru modernizarea infrastructurii drumurilor agricole, a transmis miercuri Parchetul European (EPPO) într-un comunicat de presă.

Potrivit procurorilor, începând din octombrie 2025, primarul, care avea și atribuții de responsabil financiar în cadrul administrației locale, i-a cerut reprezentantului unei firme o mită echivalentă cu 5% din valoarea contractului, fără TVA.

Contractul avea o valoare de aproximativ 770.000 de euro (4 milioane de lei), ceea ce înseamnă că mita solicitată se ridica la 38.500 de euro (200.000 de lei).

„În schimb, edilul ar fi promis că va asigura derularea fără probleme a contractului și că va urgenta plățile pentru lucrările finanțate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)”, explică Parchetul European

Potrivit EPPO, Kocza Istvan a primit mita în mai multe tranșe. Pe 19 mai, procurorii l-au prins în flagrant în timp ce primea aproximativ 150.000 de lei.

Primarul este acum acuzat de luare de mită și a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.