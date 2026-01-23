Kopic, după ce a urcat cu Dinamo pe primul loc. „I-am zis că e brazilianul nostru”

Dinamo București s-a impus vineri seară pe terenul lui Hermannstadt, scor 2-1, și a urcat cel puțin pentru moment pe prima poziție în SuperLiga.

Ambele goluri ale oaspeților au fost înscrise de fundașul stânga Raul Opruț.

„Când joci în astfel de meciuri, lumea e concentrată pe atacanți, mijlocași, uneori ai nevoie să te ajute un apărător. Raul a avut două momente de mare inspirație. Chiar i-am zis că e brazilianul nostru săptămâna asta”, a declarat antrenorul lui Dinamo la Prima Sport 1, potrivit GSP.

Zeljko Kopic a spus că „sincronizarea e esențială”.

„Avem stilul nostru, ne antrenăm săptămână de săptămână, luăm în calcul forma fiecărui jucător. E esențial ca ei să se înțeleagă unul pe celălalt, să fie conectați la nivel mental, să știe mișcările echipei. Sincronizarea e esențială. Dacă ai fotbaliști de același nivel, e mai ușor ca lucrurile să meargă”, a mai spus Kopic.

Dinamo a urcat pe primul loc în SuperLiga, cu 44 de puncte după 23 de etape, însă principalele sale urmăritoare încă nu și-au jucat meciul din această rundă. Universitatea Craiova (43 p) primește vizita lui FC Botoșani sâmbătă, în timp ce Rapid (42 p) va juca la UTA Arad luni.