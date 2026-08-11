Kosovo înlătură simbolurile de susținere a Ucrainei după refuzul lui Zelenski de a-i recunoaște independența

Ministrul kosovar de Externe afirmă că Priștina va continua să apere integritatea Ucrainei, dar îi cere președintelui ucrainean să-și reconsidere poziția.

Capitala Kosovo, Priștina, a retras bannerul uriaş care, în ultimii patru ani, a simbolizat sprijinul pentru Ucraina în războiul contra Rusiei, după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reafirmat în weekend că nu are nicio intenție de a recunoaște independența Kosovo, relatează luni ziarul spaniol El Periodico, citat de Rador Radio România.

„Când Kosovo nu este respectat, capitala răspunde”, a scris pe rețelele de socializare primarul Priștinei, Perparim Rama, postând în același timp imagini cu îndepărtarea bannerului cu sloganul „Ucraina liberă”.

„Empatia și solidaritatea noastră vor fi întotdeauna alături de popoarele care se confruntă cu războiul, violența și persecuția. Dar nicio cauză sau politică nu poate fi construită prin minimizarea statalității Kosovo și a sacrificiului poporului său”, a mai transmis primarul.

În același timp, ministrul de Externe al Kosovo, Glauk Konjufca, a deplâns pe rețelele de socializare comentariile recente făcute de Zelenski în timpul vizitei sale de sâmbătă la Belgrad, capitala Serbiei, faţă de care Kosovo și-a declarat autodeterminarea în 2008.

„Observăm cu regret declarațiile președintelui Zelenski de la Belgrad, în care acesta își reafirmă nerecunoașterea (Kosovo). Încă din prima zi a agresiunii pe scară largă a Rusiei, Kosovo a fost în mod neechivoc alături de Ucraina”, a deplâns ministrul, înainte de a reitera că guvernul kosovar va rămâne ferm angajat în apărarea integrității teritoriale a Ucrainei împotriva invaziei rusești.

„Kosovo rămâne neclintit în sprijinul său pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei”, a afirmat ministrul kosovar, îndemnându-l totodată pe Zelenski să reconsidere această decizie.

„Am saluta recunoașterea Republicii Kosovo de către Ucraina. O astfel de decizie ar consolida chiar principiile libertății, democrației și dreptului internațional pe care Ucraina însăși le susține astăzi”, a conchis el.