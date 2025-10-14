Kremlinul a găsit o modalitate de a trimite încă 2 milioane de ruși la război. Artificiul la care a recurs guvernul rus

Guvernul rus a aprobat luni un proiect de lege care îi va permite președintelui Vladimir Putin să apeleze la rezerviști nu numai în timp de război sau al mobilizării oficiale, ci și pe timp de pace, inclusiv în operațiuni în afara țării, conform publicației ruse independente The Moscow Times.

Proiectul legislativ elimină efectiv barierele legale actuale împotriva desfășurării rezerviștilor în luptă în absența unei mobilizări declarate oficial sau a unui război, potrivit ISW.

Acest lucru va permite mobilizarea a până la 2 milioane de persoane pentru nevoile armatei, a declarat pentru RTVI vicepreședintele Comisiei de Apărare de Dumei de Stat, Alexei Juravliov.

„Noi ducem o luptă reală și de amploare, dar oficial nu a fost declarat război. Aceste subtilități juridice limitau posibilitatea de manevră a Ministerului Apărării, iar acum ele au fost eliminate”, a spus deputatul rus.

El a explicat că legea vizează persoanele care au servit anterior voluntar și care în prezent primesc plăți și beneficii ca rezerviști. Aceste trupe, a adăugat el, vor fi acum mobilizate „mult mai frecvent decât înainte”, lucru pe care l-a numit „complet normal, având în vedere situația cu care se confruntă țara noastră”.

Potrivit propunerii guvernului rus, rezerviștii vor urma un „antrenament special” pentru misiuni legate de apărare, cu o durată de maximum două luni.

Rusia nu a declarat oficial război

Rusia îşi numeşte campania de război din Ucraina o „operaţie militară specială” încă de la începutul invaziei în februarie 2022.

Analiștii de la Instititul pentru Studiul Războiului apreciacă că prin acest proiect de lege Kremlinul a ridicat restricții cheie privind utilizarea rezerviștilor în luptă, deschizând calea pentru desfășurarea lor în războiul din Ucraina.

Schimbarea va permite probabil Kremlinului să desfășoare în luptă rezerviști activi mai rapid decât era posibil în cadrul mecanismului anterior, care necesita o declarație formală de război sau un ordin de mobilizare, consideră ISW. Iar noua metodă ar fi mult mai ieftină pentru guvernul rus de a genera noi forțe pentru a le trimite pe front.

O notă explicativă a proiectului de lege precizează că modificarea ar permite Moscovei să desfășoare rezerviști chiar și pe timp de pace, lărgind domeniul de aplicare al legilor actuale care limitează o astfel de utilizare la perioadele de mobilizare sau legea marțială.

Președintele Comsiei de Apărare a Dumei de Stat, Andrei Kartapolov, a confirmat că legislația va permite trimiterea rezerviștilor în străinătate, „inclusiv în regiunile Sumî și Harkov din Ucraina”.

„Își dau mână liberă”

Inițiativa pare a fi o măsură de siguranță în cazul în care mobilizarea va fi încheiată, iar numărul de persoane necesare va fi mai mare decât cel care poate fi recrutat în cadrul mobilizării, a declarat Grigori Sverdlin, fondatorul organizației non-profit „Idite lesom” (Duceți-vă la pădure), care ajută rușii să evite mobilizare, desemnata de către Moscova „agent străin”.

„Se pare că pur și simplu își dau mână liberă, ca și cum și-ar acorda astfel libertate de acțiune”, a spus Sverdlin.

Conform legislației în vigoare, rușii care fac parte din rezerva de mobilizare pot fi implicați în acțiuni de luptă reale numai în cadrul mobilizării, iar pentru aceasta sunt necesare comisii de mobilizare, care nu mai funcționează din 2023, apreciază avocatul pentru drepturile omului Artiom Klîga. „Vedem că autoritățile evită a doua rundă de mobilizare, de aceea au nevoie de o altă procedură, în cadrul căreia să poată utiliza rezerva de mobilizare”, a spus el.

Potrivit unui decret dat de Putin în 2015 privind crearea rezervei de mobilizare, aceasta include persoanele care au semnat un contract cu Ministerul Apărării. Primul contract se încheie pe o perioadă de trei ani. Rezerviștii participă anual la instrucții militare, pe această perioadă li se păstrează locurile de muncă, iar angajatorii primesc compensații pentru absențele angajaților.