Kremlinul a trimis o delegație formată exclusiv din militari să negocieze cu ucrainenii și americanii la Abu Dhabi

De la stânga la dreapta: Președintele rus Vladimir Putin, fostul ministru al Apărării Serghei Șoigu, șeful Statului Major Rus, generalul Valeri Gherasimov, și șeful serviciului de informații al armatei ruse (GUR), amiralul Igor Kostiukov (imagine ilustrativă), FOTO: Alexei Druzhinin / WillWest News / Profimedia Images

Kremlinul a oferit vineri după-amiaza mai multe detalii despre reuniunea trilaterală de la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, dezvăluind că echipa sa de negociere va fi alcătuită exclusiv din reprezentanți ai Ministerului rus al Apărării și că delegația va rămâne până sâmbătă pentru discuții, dacă este cazul, relatează CNN.

Iuri Ușakov, Consilierul diplomatic al Kremlinului, precizase încă de la primele ore ale zilei de vineri, după stabilirea întâlnirii, că delegația rusă va fi condusă de șeful Direcției Principale a Statului Major General al Forțelor Armate ale Federației Ruse (GRU), amiralul Igor Kostiukov.

Echipa de oficiali ruși se va întâlni cu reprezentanți ai Statelor Unite și ai Ucrainei, prima întâlnire cunoscută între aceste trei părți de la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei în 2022, în capitala Emiratelor Arabe Unite.

Dmitri Peskov a precizat vineri după-amiaza că reuniunea va avea loc astăzi și, „dacă va fi nevoie”, și sâmbătă.

Delegația rusă a primit instrucțiuni direct de la Vladimir Putin

Peskov a mai declarat că delegația a plecat la negocieri după ce au primit instrucțiuni de la președintele Vladimir Putin, în urma discuțiilor purtate joi de acesta cu emisarul american Steve Witkoff, cu ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, și cu consilierul principal al lui Trump, Josh Gruenbaum.

Sky News și CNN transmit că întâlnirea de la Abu Dhabi a început deja.

Potrivit lui Peskov, trimisul special al lui Putin, Kirill Dmitriev, se va întâlni, de asemenea, separat, într-o discuție față în față cu Witkoff la Abu Dhabi, pentru a aborda chestiuni economice.

Peskov a refuzat să intre în detaliile prevederilor aflate în discuție, dar a declarat că Moscova continuă să considere părăsirea Donbasului de către Ucraina drept o condiție-cheie.

„Poziția Rusiei este bine cunoscută: forțele armate ucrainene trebuie să părăsească Donbasul, trebuie să se retragă de acolo; aceasta este o condiție foarte importantă”, a subliniat el.

