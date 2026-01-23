Moment decisiv în războiul din Ucraina. „Americanii au depus eforturi considerabile” / Întâlnire unică azi, după discuția lui Putin cu emisarii lui Trump

Delegațiile SUA, Ucrainei și Rusiei se îndreaptă spre Abu Dhabi pentru primele discuții trilaterale din timpul războiului care durează de aproape 4 ani. Întâlnirea de vineri are loc după întâlnirea de la Moscova dintre președintele rus Vladimir Putin și emisarii SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner, și convobirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, de la Davos, relatează The Guardian, Reuters și Sky News.

Aceasta este prima ocazie în care cele trei țări se vor întâlni de la invazia Rusiei din 2022.

Întâlnirea a fost confirmată în primele ore ale dimineții de vineri, după discuțiile purtate la Kremlin între președintele rus Vladimir Putin, trimisul special al SUA Steve Witkoff și ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner.

Liderul de la Kiev a sugerat că întâlnirea trilaterală a fost o idee de ultim moment a Washingtonului, care a fost organizată abia după întâlnirea dintre el și Trump, joi, la Davos.

Kievul a declarat că în va trimite pe negociatorul principal Rustem Umerov și șeful de cabinet al lui Zelenski, Kirilo Budanov.

Avertismentul omului lui Putin

Rusia a declarat că va purta discuții privind securitatea cu SUA și Ucraina vineri, la Abu Dhabi, dar a avertizat, că o pace durabilă nu va fi posibilă dacă nu se vor rezolva problemele teritoriale.

Consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat reporterilor că discuțiile, care au început puțin înainte de miezul nopții și au durat aproximativ patru ore, au fost „utile din toate punctele de vedere”, adăugând că „s-a convenit ca prima reuniune a unui grup de lucru trilateral pe probleme de securitate să aibă loc astăzi la Abu Dhabi”.

El a spus că generalul rus Igor Kostiukov, directorul agenției ruse de informații militare GRU, va conduce echipa Moscovei la discuțiile tripartite privind securitatea, iar trimisul pentru investiții Kirill Dmitriev se va întâlni separat pentru a discuta probleme economice cu Steve Witkoff, trimisul președintelui Donald Trump.

Însă, în timp ce a prezentat pașii următori, Ușakov nu a salutat niciun progres major.

„Cel mai important lucru este că, în timpul acestor discuții dintre președintele nostru și americanii, s-a reiterat faptul că, fără rezolvarea problemei teritoriale conform formulei convenite la Anchorage, nu există nicio speranță de a ajunge la o soluție pe termen lung”, a spus el, referindu-se la summitul Trump-Putin de anul trecut din Alaska.

Deși nu s-a ajuns la niciun acord când Trump s-a întâlnit cu Putin în Alaska în august, se presupune că cei doi lideri au discutat despre posibilitatea ca Ucraina să renunțe la teritoriu în schimbul încetării luptelor.

Rusia, „sincer interesată” de o soluție diplomatică

Ușakov a spus că Putin a subliniat că Rusia este „sincer interesată” de o soluție diplomatică.

El a adăugat însă: „Până când acest lucru nu va fi realizat, Rusia va continua să urmărească în mod consecvent obiectivele operațiunii militare speciale. Acest lucru este valabil în special pe câmpul de luptă, unde forțele armate ruse dețin inițiativa strategică”.

Ucraina traversează cea mai grea iarnă de la începutul războiului, în timp ce Rusia lansează atacuri intense cu rachete și drone asupra infrastructurii sale energetice. Cu temperaturi mult sub zero grade, sute de mii de oameni din Kiev și din alte orașe au suferit întreruperi lungi de curent electric și au rămas fără încălzire.

Ucraina afirmă că acest lucru ca dovadă că Putin nu are un interes real pentru pace, ceea ce Moscova contestă. De asemenea, Kievul spune că avansurile treptate ale Moscovei pe front au avut un cost enorm.

Cine a participat la discuții

Putin, Ușakov și Dmitriev au participat la discuții din partea Rusiei.

Din partea SUA, Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner, care s-a întâlnit ultima dată cu Putin la Kremlin la începutul lunii decembrie, au fost însoțiți de Josh Gruenbaum, recent numit de Trump în funcția de consilier principal al Consiliului său pentru Pace, care va încerca să rezolve conflictele mondiale.

Discuțiile au reprezentat ultima etapă a eforturilor depuse de Trump pentru a pune capăt celui mai sângeros conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial, care se apropie acum de sfârșitul celui de-al patrulea an.

Trump a declarat miercuri că Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi „proști” dacă nu ar reuși să se înțeleagă și să încheie un acord.

Witkoff era optimist înainte de discuțiile de la Moscova, afirmând că multe luni de negocieri s-au redus la o singură problemă.

El nu a specificat care era aceasta, dar problema teritoriului evidențiată de Ushakov nu ar fi o surpriză pentru mulți.

Un obstacol major este cererea lui Putin ca Ucraina să cedeze 20% din teritoriul pe care îl deține încă în regiunea estică Donețk. Zelenski a refuzat să renunțe la teritoriul pe care Ucraina l-a apărat cu succes, cu mari sacrificii, în urma unui război îndelungat și epuizant.

Rusia cere, de asemenea, ca Ucraina să renunțe la ambiția sa de a adera la NATO și respinge orice prezență a trupelor NATO pe teritoriul ucrainean după încheierea unui acord de pace.

Zelenski, după întâlnirea cu Trump în Elveția joi, a declarat că termenii garanțiilor de securitate pentru Ucraina au fost finalizați, dar că problema teritoriului rămâne nerezolvată.

„Americanii au depus eforturi considerabile”

Ușakov a lăudat americanii pentru organizarea reuniunii de vineri privind securitatea cu Rusia și Ucraina la Abu Dhabi.

„Trebuie recunoscut că americanii au depus eforturi considerabile pentru pregătirea acesteia și speră că această reuniune va fi un succes și va deschide perspective de progres în întreaga gamă de probleme legate de încheierea conflictului și ajungerea la un acord de pace”, a declarat el.

Nu este dacă oficialii ruși și ucraineni se vor întâlni față în față. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că discuțiile vor dura două zile.

Acordul privind discuțiile trilaterale vine după ce Zelenski și-a exprimat frustrarea față de aliații europeni ai Ucrainei și i-a criticat dur într-un discurs aprins la Davos.

În remarci care uneori păreau să amintească de atitudinea lui Trump, el a avertizat continentul cu privire la o „zi a cârtiței” fără sfârșit și a acuzat țările de lipsa de acțiune.

„Anul trecut, aici, la Davos, mi-am încheiat discursul cu cuvintele „Europa trebuie să știe să se apere” – a trecut un an și nimic nu s-a schimbat”, a spus el.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a ripostat ulterior: „Susținem lupta eroică a poporului ucrainean de patru ani. Cred că, din partea noastră, faptele vorbesc mai tare decât cuvintele”.

Ea a adăugat: „Suntem cel mai mare susținător al Ucrainei. În ultimii patru ani, am acordat peste 193 de miliarde de euro, iar Consiliul European tocmai a decis să adauge la această sumă încă 90 de miliarde de euro pentru următorii doi ani.”