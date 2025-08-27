Kremlinul anunță pregătiri pentru o vizită „fără precedent” a lui Vladimir Putin

Președintele rus Vladimir Putin participă la o ceremonie la Kremlin, în Moscova, Rusia, pe 23 iunie 2025. FOTO: Alexander Kazakov / AP / Profimedia

Liderul de la Kremlin și alți liderii din Asia Centrală, Orientul Mijlociu, Asia de Sud și Asia de Sud-Est sunt așteptați în China la finalul lunii, scrie Reuters.

Pregătirile active pentru viitoarea vizită a președintelui Vladimir Putin în China sunt în plină desfășurare, a declarat miercuri Kremlinul, calificând vizita drept „fără precedent”.

China și Rusia au anunțat un parteneriat strategic „fără limite” cu câteva zile înainte ca Putin să trimită trupe în Ucraina. Xi s-a întâlnit cu Putin de peste 40 de ori în ultimul deceniu, iar Putin a descris China ca fiind un aliat.

Putin și peste 20 de alți lideri mondiali vor participa la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO), care va avea loc în orașul portuar Tianjin, din nordul țării, în perioada 31 august – 1 septembrie.

Reuniunea reprezintă o demonstrație puternică de solidaritate a țărilor din Sudul Global, ajutând în același timp Rusia, afectată de sancțiuni, să înscrie o nouă victorie pe plan diplomatic.

Alături de premierul indian

Pe lângă președintele rus Vladimir Putin, liderii din Asia Centrală, Orientul Mijlociu, Asia de Sud și Asia de Sud-Est au fost invitați la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO).

Summitul va marca prima vizită a prim-ministrului indian Narendra Modi în China în mai bine de șapte ani, în contextul în care cele două țări vecine depun eforturi pentru a îmbunătăți situația tensionată provocată de conflictele mortale de la frontieră din 2020.

Modi a împărțit ultima oară scena cu Xi și Putin la summitul BRICS de anul trecut de la Kazan, Rusia, chiar dacă liderii occidentali i-au întors spatele liderului rus pe fondul războiului din Ucraina.

Taxe vamale americane majorate pentru India

Evenimentul va avea loc după ce miercuri, SUA au impus Indiei taxe vamale suplimentare, sancționând astfel decizia acestei țări de a achiziționa petrol rusesc.

Noile taxe cuprind o taxă punitivă de 25% impusă de Donald Trump drept pedeapsă din cauza achizițiilor de petrol rusesc de către India. Noua taxă se adaugă la tariful anterior de 25% pentru multe produse indiene.

Astfel, taxele totale ajung la până la 50% pentru bunuri precum îmbrăcăminte, pietre prețioase și bijuterii, încălțăminte, articole sportive, mobilă și produse chimice, relatează Reuters.

Oficialii americani nu au oferit Indiei nicio speranță de a evita taxele. „Da”, a spus Peter Navarro, consilier comercial al Casei Albe, întrebat dacă majorările tarifare pentru exporturile Indiei către SUA vor intra în vigoare miercuri, așa cum fusese anunțat anterior. El nu a oferit alte detalii.

Moscova vrea discuții trilaterale cu China și India

Oficialii ambasadei ruse din New Delhi au declarat săptămâna trecută că Moscova speră ca discuțiile trilaterale cu China și India să aibă loc în curând.

„Xi va dori să folosească summitul ca o oportunitate de a arăta cum începe să arate o ordine internațională post-americană și că toate eforturile Casei Albe din ianuarie pentru a contracara China, Iranul, Rusia și acum India nu au avut efectul scontat”, a declarat Eric Olander, redactor-șef al agenției de cercetare The China-Global South Project, citat de Reuters.

Summitul din acest an va fi cel mai mare de la înființarea SCO în 2001, a declarat săptămâna trecută un oficial al ministerului chinez de externe, numind blocul „o forță importantă în construirea unui nou tip de relații internaționale”.

Blocul axat pe securitate, care a început ca un grup de șase națiuni eurasiatice, s-a extins în ultimii ani la 10 membri permanenți și 16 țări cu statut de dialog și observator. Competențele sale s-au extins, de asemenea, de la securitate și combaterea terorismului la cooperarea economică și militară.